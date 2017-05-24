الخريطة الكاملة لإذاعة ميجا إف إم في رمضان

أعلنت إذاعة ميجا إف إم عن القائمة الكاملة والنهاية لخريطتها البرامجية لشهر رمضان المقبل، والتى تضم باقة واسعة من المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية، ما بين الدرامية والكوميدية والاجتماعية وهم كالتالى:

الدراما:

مسلسل “شطة هندي” بطولة أحمد حلمي ومني ذكي، وسيتم عرضه في الساعة الخامسة مساء ويحكي عن شاب مكافح يصارع صعوبات الحياة.

مسلسل “لعبوها صايمة” بطولة شيكو وماجد وتدور أحداثه حول شابين في مقتبل العمر غير متعلمين ولا يعملان، فقررا تزوير مهن مختلفة حتي وقعا في الفخ، وأخيرا وجدا أن استكمال دراستها هو الحل وسيتم عرضه في الساعة الرابعة مساء.

مسلسل “ريا ومسكينة” بطولة غادة عادل ومحمد فراج وسيعرض في الساعه 3:15 وتدور أحداثه حول أخت وأخ ليس لهما خبرة في الحياة، وتعمل الأخت كل يوم في مشروع، وفي نفس الوقت تحاول البحث عن عريس يريحها وتتعرض لمواقف مختلفة كل حلقة من الجيران والعرسان.

البرامج:

“فطارك معانا” ويقدمه الشيف علاء الشربيني في الساعة 2:45م يوميا, وبرنامج استاند اب كوميدي بعنوان “مش متابع والله” يقدمه محمد ثروت الساعة 4:30م, وبرنامج ساخر بعنوان “شيزوفرينيا” يقدمه رزان مغربي في الساعة 3م، وبرنامج “أصحاب ولا فيتنس” ويقدمه نور خطاب الذي سيستضيف من خلاله نجوم الفن والمجتمع الساعه 3:45م, وبرنامج رياضي بعنوان “شلبوكة والنجوم” يستضيف من خلال الكابتن مدحت شلبي نجوم الكره والرياضة الساعه 4:45 م.

وفزورة يومية عن المشاهير, وبرنامج ديني بعنوان “قواعد العشق للواصلين” يقدمه محمد عوض المنقوش الساعة 6:30م , وأدعيه وابتهالات قبل أذان المغرب للفنان أحمد سعد وأدعية بعد أذان المغرب للفنان مدحت صالح, وبرنامج “من ـول يوم “يقدمه نيفين محمود ومصطفي الريدي الساعه 8ص, وبرامج مع بعض أحلي يقدمه كريم كوجاك ووئام وجدي الساعه 2م والبرنامج الكوميدي “احكي ياشهريار” يقدمه نيفين محمود ومحمد سويلم الساعه 5:30م.

إضافة إلى برنامج “أنت جيت يارمضان” يقدمه مريم الخشت وشريف نور الدين الساعه 5:45م , وبرنامج “صاحب الخير” ويقدمه تامر شلتوت الساعة 6م وبرنامج “سبع الليل في رمضان” يقدمه محمد سويلم من الأحد للثلاثاء الساعه 12ص وبرنامج “خيمة كوكب اوزي” يقدمه أمجد الشرقاوي 12ص من الأربعاء وحتي الجمعة.