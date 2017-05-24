الخريطة الكاملة لإذاعة راديو مصر في رمضان

إيمان حشيش



أعلنت إذاعة راديو مصر عن القائمة الكاملة والنهائية لخريطتها البرامجية لشهر رمضان المقبل، والتى تضم باقة واسعة من المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية، ما بين الدرامية والكوميدية والاجتماعية تحت شعار “رمضان في مصر علي راديو مصر” وهي كالتالى:





الدراما:

مسلسل “ألف نهار ونهار” بطولة هاني رمزي ونشوي مصطفي وسيتم عرضه من الأحد للخميس الساعة 4:35 م وتدور احداث داخل مقر احدي الشركات التي يقوم صاحبها كل يوم بفصل موظفة لخلق حالة رعب داخل باقي العاملين حتي يقع في احدي العاملات والتي تحكي له يوميا حكاية اسطورية مفتكسة حتي تشغله عن رفدها ليكتشف ذلك في النهاية. مسلسل “خادم سليمان” بطولة شريف سلامة وسليمان عيد وسارة عادل وسيتم عرضه من الاحد للخميس الساعة 3:45م وتدور احداثه حول الشاب سامح الذي يوافق علي الزواج من شيرين ويذهب الي قصر البارون لالتقاط صور زفافه ويفتح احد ابواب الغرف ليسقط ويجد نفسه في قصر الملك سليمان الذي يخبره انه في عالم مواز واذا اراد ان يعود يجب ان ينفذ بعض الطلبات. البرامج:



اموسم الثاني من “مونولوج مربع للجدعان ” أول مسرح اذاعي ساخر وسيتم عرضه الساعه 2:35م , وبرنامج “دا برضه كلام “ويقدمه احمد سالم الساعه 5:10 م لتوعية الجماهير بطريقة تجذب الانتباه عن تجنب بعض المشاكل المجتمعيه الاخيرة،



وبرنامج متخصص في السيارات بعنوات “عربيتي” يقدمه هشام الزيني وياسر شعبان كل يوم خميس الساعة 2:35م , وبرنامج كل واشكر ويقدمه كل من جيهان سمير واحمد منتصر من الاحد للخميس الساعه 2:20م.



البرنامج الساخر “ع الكارته” يقدمه معتز عبد الفتاح من الاحد الي الخميس الساعه 2:10م، وبرنامج “كان ليا صاحب” يقدمه خيري رمضان من الاحد للخميس الساعة 4:20م , وبرنامج “الرياضة برة الملعب” يقدمه احمد شوبير من الاحد للخميس الساعة 3:10م , وبرنامج ديني بعنوان “رمضان بالمصري” يقدمه جمال عنايت من الاحد للخميس الساعه 5:15م .



بالإضافة إلى ذلك برنامج “كلام وسط البلد” وتقدمه نسرين عكاشة وحسام كامل من الاحد للخميس الساعه 5:35م وبرنامج “رمضان كريم علي الكل” لطرح مشاكل المواطنين ويقدمه محمد فتحي من الاحد للخميس الساعه 4:10م , والبرنامج الاجتماعي “حبة بهار” يقدمه راندا الهادي من الاحد للخميس الساعة 6:00م وبرنامج “ورقة كوتشينية” لرصد اسرار النجوم والمشاهيروتقدمه علا بكر من الاحد للخميس 6:15.