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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 وعدد أيام الدراسة

يبدأ الطلاب يوم 8 أكتوبر المقبل العودة للمدارس ، وذلك طبقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2021. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2021 وتمتد الدراسة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2021 ، من 9 أكتوبر 2021، حتي 16 يونيو 2022.…

جهاد سالم 1:41 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 1:41 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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يبدأ الطلاب يوم 8 أكتوبر المقبل العودة للمدارس ، وذلك طبقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2021.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2021

وتمتد الدراسة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2021 ، من 9 أكتوبر 2021، حتي 16 يونيو 2022.

وتصل مدة الدراسة الفعلية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2021 ، إلي 190 يوما.

موعد بداية الدراسة وامتحانات التيرم الأول وإجازة نصف العام

وطبقا لوزارة التربية والتعليم ، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021-2022 ، يوم 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022.

العام الدراسي الجديد 2021 – 2022

وتصل مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول إلى 93 يومًا.

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وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 5 فبراير 2022 وتستمر حتى 17 فبراير 2022 ، لمدة 15 يومًا، طبقا لوزارة التربية والتعليم.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 ، وتصل مدة الدراسة الفعلية إلى 97 يومًا.

وطبقا للخريطة الزمنية ، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 7 مايو 2022.

وتضمنت خريطة العام الجديد، بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 21 مايو 2022، على أن تقام امتحانات الثانوية العامة يوم 11 يونيو 2022.

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جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سبق أن أكد على انتظام الدراسة في العام الجديد.

وأشار وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه على فيسبوك إلي أن ما يثار حول تأجيل الدراسة غير صحيح.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأنه سيتم تطبيق الغياب الحضور في العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

وتتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات احترازية ووقائية مشددة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتطعيم كافة العاملين في المدارس بلقاحات فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لن يُسمح للعاملين بدخول المدارس دون الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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بقلم جهاد سالم

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