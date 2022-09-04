الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023.. باق من الزمن 26 يوما

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023، وأعلنت أن مدة الدراسة 194 يوما، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 1 أكتوبر، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير2023.

ويبحث عدد من الطلاب عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 حتى يوم الخميس 6 يونيو 2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023

الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023.. إجراءات احترازية للوقاية من تفشي كورونا

أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد يوم 14 يناير المقبل، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023، وتكون امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يوم 10 يونيو المقبل.

وتدخل امتحانات الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي الجديد 2023 يوم السبت الموافق 8 يوليو المقبل، وتكون مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 98 يوم بعد حذف أيام الإجازات الرسمية.

كما تكون مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 96 يوم بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023.. 35 أسبوعا



أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا، وفيما يلي أبرز ملامح الخريطة..

1 – بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

2 – بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

3 – بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

4 – بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

5 – بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

6 – بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

7 – يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

8 – مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

9 – مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

10 – أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.