تصدر محرك البحث الشهير «جوجل» الخريطة الزمنية المتوقعة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وموعد بدء العام الدراسي، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة. على مدار الـ 48 ساعة الماضية،

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023

يبدأ العام الدراسي الجديد 2022-2023، السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠٢٢ وينتهي يوم الخميس ٨-٦-٢٠٢٣ ويستمر لمدة ٣٥ أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٨ يوما للفصل الدراسي الأول و٩٦ يوما للفصل الدراسي الثاني، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية المتوقعة للعام الدراسي الجديد، 2022-2023.

الخريطة الزمنية لموعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023

وتعتبر الخريطة الزمنية النهائية للعام الدراسي 2022-2023 فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وأوضحت الوزارة الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والتي تنقسم لأسابيع للدراسة، وآخر أسبوعين من الترم يؤدي خلالها الطلاب امتحاناتهم للنصف الأول من العام، ثم يحصل الطلاب على إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوعين فقط، ويستكمل الطلاب الفصل الدراسي الثاني، مع تخصيص آخر أسبوعين لامتحانات الترم الثاني.

وزير التعليم يحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023

في وقت سابق، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ظهر الخميس الموافق 21 يوليو الجاري، موعد بدء الدراسة في مصر 2023، موضحا إلى أن المشاورات مستمرة لاختيار الموعد المناسب لبداية الدراسة، حيث تستقبل المدارس خلال العام الدراسي الجديد ما يقرب من 22 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

كتب- أسامة سعد