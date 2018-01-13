الخرطوم ينفي صحة تصريحات سودانية مسيئة لمصر

متابعات نفت وزارة الخارجية السودانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلا عن تصريحات لسفير السودان لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم، بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأوضحت الوزارة في بيان صادر عن الناطق الرسمي السفير قريب الله خضر اليوم السبت، أن عبدالحليم

متابعات



نفت وزارة الخارجية السودانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلا عن تصريحات لسفير السودان لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم، بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضحت الوزارة في بيان صادر عن الناطق الرسمي السفير قريب الله خضر اليوم السبت، أن عبدالحليم لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن لأي مؤسسة إعلامية، مؤكدة حرص السودان على الأمن والسلام والاستقرار في البلدين الشقيقين.





وتابع: «تود وزارة الخارجية أن تنفي وبصورة قاطعة إدلاء سفير السودان لدى القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه».





وذكر البيان أن بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحا منسوبا لسفير السودان لدى جمهورية مصر العربية، نقلا عن قناة (RT)، يتحدث عن مستقبل العلاقات بين البلدين، موضحا أن السفير كان يجيب في مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، ولكن القناة قامت بأخذ حديثه وإخراجه عن سياقه