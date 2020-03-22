الخردة وفول الصويا والقمح أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 20 سفينة حاويات و42 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 20 سفينة حاويات و44 سفينة بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 163 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 26353 طن حديد و35581 طن قمح و4457 طن خشب و1663 طن خشب زان و41000 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 15416 طن ذرة و1257 طن فول و56011 طن خردة و119 طن جرارات و8456 طن زيت و1550 طن زيت عباد.

ويوضح الجراف التالي أكثر 5 سلع تم استيرادهم من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 48870 طن فوسفات و21922 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4050 طن رمل و8978 طن داي أمونيوم و2524 طن كوارتز و4300 طن زيت و750 طن مولاس و200 طن زيت صويا و799 طن حديد.

يوضح الجراف التالي أكثر 5 سلع تم تصديرهم من حيث الكمية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1680 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1643 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6785 حاوية مكافئة.

يذكر أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام استقبالا للسفن، حيث بلغ عدد السفن 14 سفينة (3 حاويات، و11 بضائع عامة).

وكان يومي الاثنين والجمعة أكثر يومين لمغادرة السفن، حيث غادر الميناء 11 سفينة (الاثنين: 3 حاويات و8 بضائع عامة، الجمعة: 4 حاويات و7 بضائع عامة).

يشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.