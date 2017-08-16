الخراف تحت الرقابة في شوارع الإسكندرية

مها يونس باتت شوارد بيع الخراف في موسمها السنوي مع اقتراب عيد الأضحي وذبحها محل رقابة شديدة من الأجهزة المعنية في محافظة الإسكندرية وقال اللواء محمد عقل رئيس حي الجمرك، إنه تم فرض الإنضباط على مدار اليوم وأمس وفك شوادر الخراف وتحرير غرامات فورية ومحاضر بيئية وإشغال طريق، وذلك للحد من ظ

مها يونس

باتت شوارد بيع الخراف في موسمها السنوي مع اقتراب عيد الأضحي وذبحها محل رقابة شديدة من الأجهزة المعنية في محافظة الإسكندرية

وقال اللواء محمد عقل رئيس حي الجمرك، إنه تم فرض الإنضباط على مدار اليوم وأمس وفك شوادر الخراف وتحرير غرامات فورية ومحاضر بيئية وإشغال طريق، وذلك للحد من ظاهرة ذبح الأضاحي بالطرق العامة وردع المخالفين.

كما أصدر محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، قراراً بحظر الذبح خارج المجازر المعتمدة ، وتوقيع غرامة مالية علي المخالفين تصل إلى ١٠٠٠ جنيه ، وغلق محلات الجزارة المخالفة لمدة شهر.

ونص القرار على “حظر محلات الجزارة الذبح خارج المجازر الحكومية ، وفي حالة المخالفة للقانون يتم تحصيل غرامة فورية قدرها ٢٠٠٠ جنيها وغلق لمدة شهر، وذلك عن طريق لجنة من الطب البيطري والحي التابع له المحل، ولفتح المحل مرة أخرى تتم معاينة مشتركة من الطب البيطري والحي المختص، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم غلق المحل لمدة ٦ أشهر” .

تجدر الإشارة إلى أنه لا يصرح من قبل الحي المختص بإقامة الشوادر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطب البيطري تفيد إستيفاء الشروط الصحية والبيئية، وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة فورية قدرها ٢٠٠٠ جنيه.