الخرافي ناشيونال و«saib» يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة1.2  مليار جنيه

وقع بنك « saib » اليوم عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه، لصالح شركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية إنشاء وخدمات، بمشاركة تحالف مصرفي يضم 5 بنوك، حيث قام بنك «saib »، بدور المرتب العام الرئيسى ووكيل التمويل ووكيل الضمانات والمستندات بمشاركة كل من البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك الاستثمار العربي وبنك التنمية الصناعية، وبنك البركة – مصر.

وتوجه حصيلة القرض إلى تمويل عمليات المقاولات المُسندة لشركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية «إنشاء وخدمات»، وفي مقدمتها المشروعات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لتوفير “حياة كريمة” فضلاً عن مشروعات تنفيذ شبكات صرف ومعالجة مياه في محافظات الجمهورية.

وأكد طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك « saib »، أهمية القطاع المصرفي في دعم جهود التنمية المستدامة والاستقرار طويل الأجل للاقتصاد والمجتمع ككل.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء، يعد أحد أبرز القطاعات الحيوية التي يولي بها البنك اهتماما كبيرا لقدرته على قيادة معدلات نمو البلاد من خلال جذب الاستثمار وتوفير ملايين فرص العمل، مشيرا إلى أن إجمالي الحدود الممنوحة لقطاع التشييد والبناء والصرف الصحى 291.7 مليون دولار المعادل حوالي 4.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2021 ممثلاً 14.70% من إجمالى المصرحات باستثناء شركات التنمية العقارية.

بينما وصلت نسبة الاستخدامات للقطاع نحو 14.63% بقيمة 29 مليون دولار المعادل لحوالي 4.5 مليار جنيه في نفس الفترة. كما أعرب عن سعادته عن التعاون المثمر مع شركة الخرافى ناشيونال حيث تعتبر إحدى أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرية بقطاع المقاولات .

من ناحيته، أوضح أحمد زكى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة الخرافى ناشيونال أن الشركة تسعى دائماً إلى تطوير نشاطها في السوق المصرية في كافة المجالات تزامناً مع تطور الاقتصاد المصري، حيث تطورت أعمال الشركة المنفذة في الفترة السابقة من 1.7 مليار جنيه في عام 2019 إلى قيمة أعمال متوقعة حوالي 3 مليارات جنيه في عام 2021. لذا، تحرص الشركة على توسيع تعاملها مع البنوك لتتناسب مع نمو وتطور أعمالها.

وتقدم بجزيل الشكر إلى بنك “saib” على المجهود المبذول مع كافة الأطراف في هذا العقد وأيضاً على تعاونه ودعمه المستمر والجهد المبذول مع الشركة في الفترة السابقة وفي تمويل المشروعات الحالية التي تزامنت مع نمو الشركة في خلال الأعوام السابقة حيث يعد شريك فى إنجاز المشروعات المسندة للشركة وخاصة المشروعات القومية منها علي سبيل المثال مشروع مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، وأعرب عن امتنانه للبنوك المشاركة فى التمويل.

وأقيمت مراسم توقيع العقد في فندق نايل ريتز كارلتون بحضور كل من طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك « saib »، وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، و هشام عبد العال نائب العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي وغادة البيلي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية و علاء طه زكي رئيس قطاع التمويلات المصرفية لبنك البركة – مصر.