«الخرافى ناشيونال» تحصل على قرض بقيمة 350 مليون جنيه من بنك قناة السويس

حصلت شركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية –إنشاء وخدمات- على قرض بقيمة 350 مليون جنيه من بنك قناة السويس.

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن حصيلة القرض ستوجه إلى تمويل عمليات المقاولات المُسندة لشركة الخرافى ناشيونال، ضمن المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة.

يذكر أن شركة الخرافى ناشيونال حصلت فى أكتوبر الماضى على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه، من تحالف مصرفى ضم 5 مصارف، وقام بنك الشركة المصرفية SAIB بدور المرتب العام الرئيسى ووكيل التمويل والضمانات والمستندات، بمشاركة كل من «المصرى لتنمية الصادرات»، و«الاستثمار العربي» و«التنمية الصناعية»، و«البركة – مصر».

وقالت الشركة إن القرض يهدف إلى تمويل عمليات المقاولات، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن مشروعات تنفيذ شبكات صرف ومعالجة مياه فى المحافظات.

وتعد «الخرافى ناشيونال» إحدى الشركات العاملة فى السوق المصرية بقطاع المقاولات المتكاملة مثل أعمال البنية التحتية والمقاولات العامة، وبصفة خاصة شبكات المياه والصرف الصحى، والغاز والوقود، وإنشاء وتشغيل محطات الكهرباء والأعمال الكهروميكانيكية، والمقاولات العامة.

وقامت الشركة العام الماضى بزيادة رأسمالها إلى 610 ملايين جنيه، لمقابلة حجم الأعمال التى تسعى للتعاقد على تنفيذها.