«الخرافى ناشونال» تقترض 700 مليون جنيه من «قناة السويس» 

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «الخرافى ناشونال» لتطوير مشروعات البنية التحتية حصلت على تمويل متوسط الأجل بقيمة 700 مليون جنيه من بنك قناة السويس.

وقالت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- إن الشركة تهدف من هذا القرض إلى تمويل عمليات المقاولات المسندة لها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتنفيذ مشروعات تتعلق بالتنمية المستدامة، وأخرى زراعية .

وتعد «الخرافى ناشونال» إحدى الشركات العاملة فى السوق المصرية بقطاع المقاولات المتكاملة مثل أعمال البنية التحتية، وبصفة خاصة شبكات المياه والصرف الصحى، والغاز والوقود، وإنشاء وتشغيل محطات الكهرباء والأعمال الكهروميكانيكية.

ورفعت الشركة مؤخرا رأسمالها إلى 610 ملايين جنيه، لمقابلة حجم الأعمال التى تسعى للتعاقد على تنفيذها.

وحصلت شركة «الخرافى ناشونال» العام الماضى على تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 1.2مليار جنيه عبر تحالف مصرفى ضم 5 بنوك وقام « saib» بدور المرتب العام الرئيسى وكيل التمويل والضمانات والمستندات بمشاركة كل من البنك المصرى لتنمية الصادرات و«الاستثمار العربى» و«التنمية الصناعية» و«البركة مصر».

وتم إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية للمواطنين.

ويتجاوز الإجمالى العام المخطط لمشروعات «حياة كريمة» تريليون جنيه، لخدمة نحو 60 مليون مواطن فى ربوع مصر.