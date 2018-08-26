الخدمة الوطنية يطلب 51 ألف فدان فى الفرافرة الجديدة

■ حنورة: التعاقد فى الطروحات الجديدة فورى دون إجراءات روتينية مدحت إسماعيل: طلب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تخصيص 51 ألف فدان لصالح إحدى شركاته الزراعية، بمنطقة الفرافرة الجديدة.وأضاف عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد لـ«المال»، أنه جار عمل محضر

■ حنورة: التعاقد فى الطروحات الجديدة فورى دون إجراءات روتينية



مدحت إسماعيل:



طلب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تخصيص 51 ألف فدان لصالح إحدى شركاته الزراعية، بمنطقة الفرافرة الجديدة.

وأضاف عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد لـ«المال»، أنه جار عمل محضر للتسليم، وتوقيع العقود.

وأوضح أن الجهاز تقدم مؤخراً بطلب تخصيص 17 آلفاً فدان فى توشكى، تعد امتدادا لمساحة 73 آلف بمنطقة جنوب الوادى، قام الجهاز بشرائها.

كان عاطف حنورة قد كشف لـ«المال» فى يوليو الماضى، عن إبرام اتفاق مبدئى بين الشركة وجهاز المشروعات، لتخصيص 73 ألف فدان بمنطقة جنوب الوادى – توشكى، موضحاً أن الجهاز يعد أول كيان كبير تتعاقد معه الشركة منذ تأسيسها لاستصلاح وتنمية تلك المساحة.

وتبلغ مساحة مشروع توشكى 405 ألاف فدان، موزعة بواقع 25 ألفاً تحت ولاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قام بشرائها من شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، العام الماضى، و62 ألف فدان مخصصة لشركة جنوب الوادى للتنمية، و100 ألف فدان لصالح شركة الراجحى الدولية، والمساحة نفسها لشركة الظاهرة للتنمية الزراعية، و10 آلاف لوزارة الإسكان، بغرض إقامة مدينة توشكى الجديدة، و92 ألف فدان تم تخصيصها مؤخرًا لشركة الريف المصرى، ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، ويوجد فى الوقت الحالى 16 ألف فدان متاحة للاستثمار، لم يتم تخصيصها.

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة الريف، إنها تستهدف تطبيق نظام حق الانتفاع الذى تم الإعلان عن شروطه خلال الفترة الماضية، على طرح 100 آلف فدان أمام المستثمرين بمختلف فئاتهم، بمنطقتى غرب غرب المنيا بعدد 274 قطعة، منها 121 قطعة بها آبار جوفية، و153 قطعة بدون، بأسعار 48 ألف جنيه للفدان فى الأولى، و39 ألف للأراضى بدون آبار، والمغرة بعدد 119 قطعة، منها 59 قطعة بها آبار جوفية، و60 قطعة بدون، وتبدأ الأسعار بقيمة 20.900 للفدان بالأراضى التى تحوى آبارًا، و19.200 للأخرى.

وأوضح إن لجوء الشركة لنظام حق الانتفاع، هدفه جذب الجادين، ومساندة المجموعات التى سبق أن تقدمت للطروحات السابقة بعد استبعاد العناصر غير الجادة، موضحاً أن التعاقد سيكون فورياً بعد تأسيس الشركة من جانب المستثمرين، وتقدمهم بطلب بمساحة الأراضى ومواقعها، والتخلى عن باقى الإجراءات الروتينية، ومنها على سبيل المثال دراسة ملف المستثمرين وإجراء قرعة بينهم، وغيرها من الأمور التى قد تستهلك وقتاً كبيراً.