الخدمة الوطنية يطرح محطة الركاب البحرية بنظام حق الانتفاع

❏ الجهاز حصل عليها بالأمر المباشر لتشغيلها لمدة 15 عاما ❏ ميناء النهضة البحرى لم يشهد تقدم مستثمرين رغم طرحه منذ مارس الماضىالسيد فؤادطرح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مشروع محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية، للاستغلال بنظام حق الانتفاع أمام شركات المراكز التجارية لمدة 7 سنوات.تأتى تلك الخط

❏ الجهاز حصل عليها بالأمر المباشر لتشغيلها لمدة 15 عاما

❏ ميناء النهضة البحرى لم يشهد تقدم مستثمرين رغم طرحه منذ مارس الماضى

السيد فؤاد

طرح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مشروع محطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية، للاستغلال بنظام حق الانتفاع أمام شركات المراكز التجارية لمدة 7 سنوات.

تأتى تلك الخطوة بعد أن طلبت هيئة ميناء الإسكندرية من الجهاز سرعة استغلال المشروع الذى حصل عليه منذ قرابة الثلاث سنوات بالأمر المباشر دون وجود أى استغلال أو تشغيل خلال الفترة الأخيرة.

واشترط الجهاز أن يتم استغلال المشروع كوحدة متكاملة غير مجزأة، بمساحة إجمالية 8725 مترا مربعا، مقسمة إلى صالات، و107 محلات.

وذكرت مصادر بهيئة الميناء أن المشروع تم الانتهاء منه منذ أكثر من 10 سنوات، بتكلفة تزيد عن 70 مليون جنيه، وعندما تم طرحه خلال الثلاث سنوات الماضية تنافست عليه شركتان، إلا أن الجهاز طالب بتشغيله واستغلاله بالأمر المباشر.

وتم توقيع العقد فى يناير عام 2015 بين هيئة ميناء الإسكندرية وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية بالميناء، ومنذ ذلك الوقت لم يتم عمل أى نشاط بالمشروع أو تشغيل المحطة.

وأشارت مصادر لـ«المال» إلى أن جهاز الخدمة الوطنية أرجع تشغيله للمركز التجارى، وعدم ترسيتها على القطاع الخاص، نظرًا لحساسية موقع المشروع، ويعد تشغيله من قبل شركات فى غير صالح المصلحة الوطنية.

ولفتت إلى أن هيئة الميناء تلقت عرضين من قبل شركتى المصرية للمشروعات السياحية «أستيا» التابعة لرجل الأعمال حسين صبور، وقصر السلام للاستثمار العقارى والسياحى بالإسكندرية.

وتابعت المصادر أن هيئة الميناء حصلت على فتوى من قبل مجلس الدولة بإمكانية التزايد على المشروع علنيا، وكانت الشركة المصرية لمشروعات السياحية هى التى وصلت إلى القيمة التقديرية، والتى تزيد عن 190 مليون جنيه.

من ناحية أخرى أكدت المصادر بهيئة ميناء الإسكندرية أنه تم الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية بأنه حال التأخر أكثر من ذلك فى تشغيل المحطة سيتم إعادة المزايدة على المشروع مرة أخرى، خاصة أن الشركة التى كانت قد فازت بالمشروع كانت ستقوم بسداد ما يزيد عن 200 مليون جنيه لهيئة الميناء طوال فترة التعاقد البالغة 15 عاما.

ويقع داخل ميناء الإسكندرية فى الجهة الشرقية للميناء الغربى لميناء الإسكندرية، وتبلغ مساحة الوحدات والمحال والمطاعم والكافتيريات حوالى 5 آلاف متر مربع مقسمة لوحدات مختلفة، بينما يقع المركز كإجمالى مساحة على 8725 مترًا مربعًا، منها مساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع، ويتضمن نحو 107 محلات و5 مطاعم و3 كافتيريات.

ولفتت المصادر إلى أنه خلال آخر عملية لطرح المشروع، تم فصل المحطة عن المنطقة الجمركية للميناء، حتى يتم ربطه بمنطقة المنشية، ووسط البلد، ليكون متاحا للجمهور، علاوة على إمكانية الدخول من الميناء التى بها ما يزيد عن 4 آلاف موظف، بجانب استفادة المحطة من السفن السياحية التى تستهدف الميناء.

وحسب بيانات هيئة ميناء الإسكندرية فإن الميناء مجهز لاستقبال 730 سفينة سنويا، بعدد ركاب يصل إلى 1.6 مليون راكب، ومن المفترض أن مشروع المحطة السياحية تم إنشاؤه لخدمة ركاب السفن السياحية.

وفى سياق متصل، كان قد طرح جهاز الصناعات والخدمات البحرية أيضًا خلال مارس الماضى ميناء النهضة النهرى بمحافظة الإسكندرية على المستثمرين للاستغلال بنظام حق الانتفاع، والذى تصل مساحته إلى 33 فدانا، وذلك كأول طرح له بعد أن تم إلغاء المزايدة الخاصة به فى عام 2010، وحصل الجهاز عليه بالأمر المباشر من قبل وزارة النقل.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن جهاز الصناعات والخدمات البحرية كان قد حصل على ميناء النهضة بالأمر المباشر لظروف أمنية، وقت أن طرحت هيئة النقل النهرى الميناء أمام المستثمرين، وسحبت عدة شركات كراسة الشروط، ومن وقتها تم ملكية الميناء إلى جهاز الصناعات بقرار جمهورى.

وأوضحت المصادر أن الجهاز لم يعد فى حاجة للميناء، والذى تم طرحه فى مزايدة علنية، وكان متوقع استمرار تلقى طلبات المستثمرين حتى 19 مارس إلا أنه لم تقدم للمزايدة أى شركات.

وفى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى صابر، رئيس وحدة النقل النهرى بمركز بحوث النقل، إنه خلال وزارة المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل الأسبق تم عمل دراسة بتكليف من الوزارة بتحديد أهم الموانئ النهرية التى يمكن أن يتم تشغيلها بشكل اقتصادى، وطرحها بنظام حق الانتفاع أمام المستثمرين.

وأضاف أنه تم تحديد 5 موانئ تضم قنا، أسيوط، سوهاج، ميت غمر بالدقهلية، والنهضة بالإسكندرية، فيما تم على أرض الواقع طرح مينائى قنا والنهضة، ولم يتم استكمال المزايدات نتيجة عزوف المستثمرين عن تلك المشروعات، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى لعزوف المستثمرين كانت التراخيص المطلوبة، وصعوبة الحصول عليها، والتى تصل إلى قرابة 15 جهة، علاوة على فترة الاستغلال والتى تصل إلى 25 عاما فقط مقارنة بحجم رأس المال المستثمر بتلك الموانئ، والذى يتخطى وقتها 350 مليون جنيه لكل ميناء.

وأكد «صابر» أن أفضل الموانئ من خلال موقعها حسب الدراسة هو ميناء النهضة الذى طرحه الجهاز خلال الفترة الراهنة، وذلك لقربه من ميناء الإسكندرية الذى يتحكم فى %70 من تجارة مصر الخارجية، ووقعه كظهير لميناء الإسكندرية البحرى.

وتوقع صعوبة التقدم للمزايدة التى طرحها الجهاز خلال مارس الحالى من قبل المستثمرين، مشيرا إلى أن أى مستثمر يمكنه شراء قطعة أرض ويتقدم للجهات المختصة للحصول على تراخيص لتكون ميناء له مدى الحياة دون التقيد لفترة زمنية محددة، خاصة أن جهاز الصناعات لم يحدد الفترة الزمنية التى سيتم فيها استغلال المشروع، والتراخيص المتاحة لتشغيل الميناء.