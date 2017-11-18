الخدمة الوطنية: وفرنا 23 مليون عبوة لبن أطفال و210 آلاف طن قمح هذا العام

المال – خاص قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، إن الجهاز أسهم بشكل رئيسي في توفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية على مدار العام الحالى. وأكد منذ قليل في كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة كف



المال – خاص

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، إن الجهاز أسهم بشكل رئيسي في توفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية على مدار العام الحالى.

وأكد منذ قليل في كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ، أن الجهاز تمكن من توريد نحو 300 ألف طن من اللحوم والدواجن وزيوت الطعام منذ يناير الماضي وحتى الآن، وتم تسليم وزارة التموين 50% من تلك الكميات وطرح الباقي عبر منافذ الجهاز.

وذكر أمين أن الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، التابعة للجهاز سلمت وزارة التموين 210 آلاف طن قمح عالي الجودة من إنتاجها.

وقال أمين أن الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة، شرعت في تنفيذ 4780 صوبة زراعية كمرحلة أولى لتوفير الخضراوات الطازجة بجودة عالية وسعر مناسب، وأضاف أن جهاز الخدمة الوطنية قام بتدير 23 مليون عبوة لبن أطفال خلال العام الحالى، وتم طرحها في الأسواق بأسعار مخفضة.

وأكد أن الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، التابعة للجهاز، بدأت في أعمال المرحلة الأولى من مشروع الثروة الحيوانية، الهادف لإنتاج 150 ألف رأس ماشية، وقال أن الشركة تمكنت من تأمين 25 ألف رأس حتى الآن.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن مراسم افتتاح المرحلة الأولى من أكبر مشروع للاستزراع السمكي في منطقة الشرق الأوسط بمحافظة كفر الشيخ.