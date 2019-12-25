«الخدمة الوطنية»: مشروعات الإنتاج الحيوانى بالفيوم توفر 2400 فرصة عمل

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إن مشروعات الإنتاج الحيواني التى افتتحت اليوم في الإنتاج الحيواني المتكامل ستوفر 2400 فرصة عمل بمحافظة الفيوم، حيث توجد مزارع ماشية ومصانع لإنتاج اللحوم ومجازر وخطوط تعبئة ومنافذ بيع.

وأشار خلال كلمة له أثناء افتتاح الرئيس عددا من المشروعات بمحافظة الفيوم إلى أن المرحلة الأولى من مشروع مليون رأس ماشية تكلف 20 مليار جنيه، كما سيتم افتتاح عدد من المزارع في أكتوبر المقبل، منها مزرعة النوبارية التى تضم 40 ألف رأس ماشية.

ولفت إلى أنه يتم الآن العمل على مصنعين بمدينتي برج العرب والسادات، الأول لإنتاج الألبان بطاقة 240 طنا، والثاني للجين الجاف بمدينة برج العرب، وسيتم الانتهاء منهما نهاية العام القادم.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل، في محافظة الفيوم؛ حيث تصل الطاقة الإنتاجية لمجمع الإنتاج الحيواني بالمحافظة إلى 18 ألف رأس تسمين.