«الخدمة الوطنية» تبرم اتفاقاً مبدئياً مع «الريف المصرى» لشراء 73 ألف فدان

■ حنورة: إعلان شروط الأراضى بنظام حق الانتفاع الثلاثاء مدحت إسماعيل وقعت شركة تنمية الريف المصرى، المسئولة عن تنمية واستصلاح المشروع القومى الزراعى، 1.5 مليون فدان، اتفاقا مبدئيا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتخصيص 73 ألف فدان للأخير بمنطقة جنوب…



■ حنورة: إعلان شروط الأراضى بنظام حق الانتفاع الثلاثاء



مدحت إسماعيل

وقعت شركة تنمية الريف المصرى، المسئولة عن تنمية واستصلاح المشروع القومى الزراعى، 1.5 مليون فدان، اتفاقا مبدئيا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتخصيص 73 ألف فدان للأخير بمنطقة جنوب الوادى «توشكى».

وقال عاطر حنورة، رئيس «الريف المصرى»، إن جهاز المشروعات، يعد أول كيان كبير تتعاقد الشركة معه منذ تأسيسها لاستصلاح وتنمية المساحة المذكورة سلفاً، لافتاً إلى أنه تم تسليم بعض المواقع، وجارٍ استكمال الاتفاق بين الطرفين، وفقاً لشروط وأسعار الأراضى المحددة من قبل «الريف المصري»، رافضا الإفصاح عن سعر الفدان فى الاتفاق المبرم.

وأضاف لـ«المال» أنه تم تنفيذ البنية الأساسية للرى بمساحة 73 ألف فدان خلال السنوات الماضية من جانب وزارة الرى والموارد المائية، موضحاً أن الشركة تعكف فى الوقت الحالى على إجراء مفاوضات مع كيانات أخرى لديها رغبة المشاركة فى المشروع القومى بمناطق الفرافرة وغرب المنيا.

وتبلغ مساحة مشروع توشكى 405 آلاف فدان، موزعة بواقع 25 ألفا تحت ولاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد شراء المساحة من شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال العام الماضى، و62 ألف فدان مخصصة لشركة جنوب الوادى للتنمية، و100 ألف فدان لصالح «الراجحى الدولية»، والمساحة نفسها لشركة الظاهرة للتنمية الزراعية، و10 آلاف لوزارة الإسكان لإقامة مدينة توشكى الجديدة، و92 ألف فدان، تم تخصيصها مؤخرًا لشركة الريف المصرى ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، ويوجد فى الوقت الحالى 16 ألف فدان متاحة للاستثمار لم يتم تخصيصها.

على صعيد متصل، قال عاطر حنورة، إن مجلس إدارة الشركة سيعلن بعد غد الثلاثاء، الشروط النهائية لأليات طرح أراضى المشروع بنظام حق الانتفاع، لافتاً إلى أنه جارٍ تقييمها بشكل دقيق.

وأعلن «حنورة»، منتصف الأسبوع الماضى، عزم الشركة طرح مساحات من أراضى مشروع 1.5 مليون فدان بنظام حق الانتفاع، وأن المقترح الجديد هدفه توفير أكثر من شكل أو منتج جديد فى أساليب الطروحات، بما يوفر كل الصور والآليات الممكنة التى تناسب كل الراغبين فى الانضمام للمشروع.

