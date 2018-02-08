الخدمة الوطنية : إنشاء مصنع لتجفيف الخضراوات والفاكهة بالتعاون مع شركة إيطالية

عبدالحميد : المرحلة الأولى لمشروع الصوب يوفر 40500 فرصة عملأحمد صبرى:قال اللواء محمود عبدالحميد، رئيس الشركة المصرية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (شركة الصوب الزراعية ) إن مشروع الصوب الزراعية فى مرحلته الأولى، سيوفر 40500 فرصة عمل بـ 4 مواقع فى المحافظات.وأضاف

عبدالحميد : المرحلة الأولى لمشروع الصوب يوفر 40500 فرصة عمل أحمد صبرى: قال اللواء محمود عبدالحميد، رئيس الشركة المصرية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (شركة الصوب الزراعية ) إن مشروع الصوب الزراعية فى مرحلته الأولى، سيوفر 40500 فرصة عمل بـ 4 مواقع فى المحافظات. وأضاف – فى كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، لوضع حجر أساس المرحلة الأولى من الصوب الزراعية بمطروح – أن تلك المرحلة ستنتهى منتصف العام الحالى، وستحتوى على 32 مشتلا بسعة 960مليون شتلة، وتبلغ مساحة الصوبة 3 أفدنة .

وأكد أن الشركة تعمل الآن بالتنسيق مع شركة إيطالية، لإنشاء مصنع لتجفيف الخضراوات والفاكهة ليكون وجهة للتصدير، إضافة إلى التعاون مع المركز القومى للبحوث لإنتاج الحشرات النافعة وإنتاج وتطوير بذور عالية الجودة.