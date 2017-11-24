الخدمات المالية يقود البورصة لارتفاعات جماعية

المال- خاص ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، خلال تداولات الأسبوع الحالي، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي الخدمات المالية والعقارات، حيث تجاوزت تداولاتهما مجتمعة أكثر من 1.5 مليار جنيه، لتسجل 8.2 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار خلال تعاملات الأسبوع السابق. وصعد المؤشر الرئيسي "Egx30" بنسبة 1.87%

المال- خاص

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، خلال تداولات الأسبوع الحالي، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي الخدمات المالية والعقارات، حيث تجاوزت تداولاتهما مجتمعة أكثر من 1.5 مليار جنيه، لتسجل 8.2 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار خلال تعاملات الأسبوع السابق.

وصعد المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 1.87% مسجلًا مستوى 14106 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.25% إلى 773 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 3.13% مغلقًا عند 1786 نقطة.

وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة استحواذ المستثمرين المصريين على 70.34% من التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 21.54%، والعرب على 8.12%.