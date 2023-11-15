«الخدمات المالية» يستحوذ على 23% من التداولات القطاعية للبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء (جراف)

اقتنص قطاع الخدمات المالية 23.1% من التداولات القطاعية للبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء، بتعاملات قيمتها 956 مليون جنيه، عبر التعامل على 281.7 مليون ورقة مالية من خلال 11.890 ألف عملية منفذة.

وجاء ثانيا قطاع العقارات بنسبة 23.1%، بتعاملات 757 مليون جنيه، وثالثا البنوك بنسبة 14.6%، بتعاملات قيمتها 604 مليون جنيه.

ورابعا جاء قطاع الموارد الأساسية بنسبة 11.4%، من التداولات، بقيمة تعاملات 471.8 مليون جنيه، ثم الاتصالات بنسبة 7%، بتعاملات 287 مليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الثلاثاء على تباين، حيث هبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.25%، مغلقا عند 23894 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، مغلقا عند 4791 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.10%، مغلقا عند 7027 نقطة.

وسجلت تداولات الثلاثاء 114.3 مليار جنيه، عبر التعامل على 1.323 مليار ورقة مالية، من خلال 121.9 ألف عملية منفذة، هيمنت أدوات الدخل الثابت على 96.25% منها، بقيمة 109.950 مليار جنيه، بينما كان نصيب الأسهم ضعيفا للغاية بما نسبته 3.75%، بقيمة بقيمة 1.29 مليار جنيه، شاملة تعاملات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بلغت 15.4 مليون جنيه فقط.

واستحوذ المستثمرون المحليون على 89.4%، من تعاملات جلسة الثلاثاء، مع الاتجاه نحو البيع بصافي 191.9 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 60.2 مليون جنيه، بنسبة 3.2% من التعاملات، و131.7 مليون جنيه، بنسبة 7.4% من التعاملات على الترتيب.