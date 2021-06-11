بورصة وشركات

«الخدمات المالية» يتصدر القطاعات النشطة بتداولات قدرها 1.7 مليار جنيه خلال أسبوع

تزيل قطاع المرافق القائمة بتداولات هزيلة بلغت 8.6 مليون جنيه فقط.
مصطفى طلعت 12:59 م, الجمعة, 11 يونيو 21 12:59 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات النشطة فى البورصة المصرية، خلال الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 1.7 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن قطاع المرافق تذيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 8.6 مليون جنيه فقط.

وشهدت مؤشرات البورصة حالة تباين في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.76% ليصل إلى 9977 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.15% إلى 2384 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.52% إلى 3333 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 1.31%، ما يعادل 8 مليارات جنيه، ليغلق عند 643 مليار جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط اتجاه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب وبيعي للأجانب.

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وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.64% ليصل إلى 9977 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.04% إلى 2384 نقطة، كما انخفض مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% إلى 3333 نقطة.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء فى شركة «عربية أون لاين»، إن جلسة البورصة أمس جاءت إيجابية مقارنة مع باقى جلسات الأسبوع، بدعم تماسك أداء سهمى «التجارى الدولى» و«فورى» صاحبى الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر.

وأوضح أن المؤشر كسر مستوى الدعم 10100 نقطة لأدنى، وعلى الرغم من ذلك فلديه فرصة للتماسك ومحاولة الصعود نحو أول مقاومة له عند 10200 نقطة، بشرط تماسك «التجارى الدولى» و«فورى» وبعض القياديات الأخريات كـ«هيرميس» على سبيل المثال.

وأشار غريب إلى أنه على جانب آخر فإن كسر المستويات الحالية لأدنى سيدفع السوق نحو 9800 نقطة، وعلى صعيد السبعينى قال إن أداءه خلال الوقت الحالى أفضل من نظيره الرئيسى، موضحًا أنه يتحرك نحو 2400 نقطة ثم 2470.

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وعلى صعيد حركة الأسهم، قال إن غالبيتها يتحرك بشكل هابط على المدى القصير، فيما رجح تحرك «التجارى الدولى» حاليًا بين 49.8 إلى 51.5 جنيه، و«فورى» بين 18.70 إلى 20.5 جنيه.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز لتدوال الأوراق المالية»، إن جلسة الأربعاء الماضى شهدت ظهور مشتريات قوية على بعض الأسهم بما فيها «التجارى الدولى» و«فورى» وهو ما دعم الأداء.

وأوضح أنه على الرغم من نجاح السوق فى التماسك فإنها لاتزال فى منطقة مقلقة بعض الشيء، ناصحًا المتعاملين بالمتاجرات السريعة فى تلك الفترة.

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وأشار عبد القادر إلى أن بعض الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية، ومن بينها أسهم قيادية مثل «هيرميس» و«السويدى إليكتريك» و«أموك» وغيرها.

وبشكل عام، قال إن السوق لا تزال تعانى من بعض التخوفات فى ظل استمرار مبيعات الأجانب، وغياب الرؤى، موضحًا أن السوق تتداول بالفترة الحالية عند أدنى مضاعف ربحية لها منذ عدة سنوات.

وفيما يتعلق بحركة المؤشر، أكد أن «EGX30» لديه فرصة للتماسك عند المستويات الحالية ثم محاولات الصعود نحو 10700 نقطة خلال عدة جلسات.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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