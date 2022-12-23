«الخدمات المالية» يتصدر القطاعات النشطة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدّر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 2.09 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن قطاع الورق ومواد التغليف قد تذيّل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 11.19 مليون جنيه فقط.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات خلال تعاملات، الاسبوع الماضي، وسط مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.35% ليصل إلى 14482 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.8% إلى 2755 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.3% إلى 4075 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المنقضي.

وسجل الأجانب صافي مبيعات بقيمة 587.1 مليار جنيه، خلال الأسبوع، بعد ان استحوذوا على 7.5% من التنفيذات.

وحققت العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه بنسبة استحواذ 8.3%، بينما لم يشر التقرير إلى قيم تعاملات المستثمرين المصريين وأشار إلى اقتناصهم 84.2% من التنفيذات.

وتحولت مؤشرات البورصة المصرية للهبوط الجماعي في نهاية تعاملات أمس الخميس، اخر جلسات الاسبوع.

وفقد المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 0.41% بنهاية التعاملات ليغلق عند 14482 نقطة.

وانخفص مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 1.14% عند 4075 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات علي الأسهم 1.84 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 204 أسهم ، ارتفع منهم 33، وتراجع 105 ، فيما استقر 66 دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.94 مليار جنيه ، ليغلق عند 946.85 مليار جنيه ، مقابل 950.79 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 186.15 مليون جنيه.

فيما سيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، بصافي قيمة 7.41 مليون جنيه ، و 178.73 مليون علي الترتيب.