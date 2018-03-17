الخدمات المالية يتصدر القطاعات الأنشط بالبورصة في أسبوع

أسماء السيدتصدر قطاع الخدمات المالية (باستثناء البنوك)، قائمة القطاعات الأنشط بالبورصة المصرية من حيث كمية التداول، خلال اﻷسبوع المنقضي بكمية تداول بلغت 677.1 مليون ورقة مالية، بقيمة 2.5 ملياري جنيه.وجاء في الترتيب الثاني قطاع الاتصالات بحجم تداول سجل 416.6 بقيمة 730 مليون جنيه، تلاه قطاع العقار

أسماء السيد

تصدر قطاع الخدمات المالية (باستثناء البنوك)، قائمة القطاعات الأنشط بالبورصة المصرية من حيث كمية التداول، خلال اﻷسبوع المنقضي بكمية تداول بلغت 677.1 مليون ورقة مالية، بقيمة 2.5 ملياري جنيه.

وجاء في الترتيب الثاني قطاع الاتصالات بحجم تداول سجل 416.6 بقيمة 730 مليون جنيه، تلاه قطاع العقارات بكمية 287.5 ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، ثم “سياحة وترفيه” بحجم 163.9 مليون ورقة مالية بقيمة 328 مليون جنيه، وقطاع “منتجات شخصية ومنزلية” بكمية 69.8 مليون جنيه بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وارتفعت قيم التداول بقيمة 4 مليارات جنيه لتسجل 13 مليار منفذة على 190 ألف عملية، بكمية 1.9 مليار ورقة مالية، مقارنة بـ 9 مليار جنيه خلال اﻷسبوع السابق له.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا، خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي، وصعد المؤشر الرئيسي 3.2% عند 16999 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة مال للارتفاع بنسبة 0.56% عند 900 نقطة، وصعد نظيره الأوسع نطاقًا بـ 1.2% عند 2272 نقطة.