الخدمات المالية والبنوك تقتنصان 43% من التداولات القطاعية للبورصة المصرية في 3 أشهر (جراف)  

هيمن الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك على 43% من التداولات القطاعية بالبورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتصدر التداولات القطاعية الخدمات المالية غير المصرفية بحصة 26.6%، بإجمالي تعاملات 33.3 مليار جنيه، تلاه مباشرة البنوك بحصة 16%، بقيمة تعاملات 20 مليار جنيه.

وثالثا جاء قطاع العقارات بحصة 14.4% من التعاملات، بقيمة 18 مليار جنيه، ثم الموارد الأساسية بنسبة 11.3%، بقيمة تعاملات 14.2 مليار جنيه، وخامسا جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.3%، بقيمة تدولات 7.8 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الربع الثالث من العام الجاري 2023، صعودا جماعيا وذلك وسط ارتفاع ملحوظ لتداولات الأسهم أيضًا.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 14.2% ووصل إلى 20174 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70ewi بحوالي 7.05% عند 3785 نقطة، كما صعد المؤشر المئوي egx100 بواقع 7.6% عند 5643 نقطة .

وارتفعت قيم التداولات خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجلت 277.2 مليار جنيه فيما بلغت الكمية المتداول عليها حوالي 47 مليار ورقة مالية، مقارنة مع 180 مليارًا خلال الربع السابق وحجم 44 ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على حوالي 54.8% من إجمالي تعاملات داخل المقصورة خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الصدارة خلال تلك الفترة من حيث قيم التداول بدون صفقات مهيمنًا على نسية 26.6% بقيمة 33.3 مليار جنيه.