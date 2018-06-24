الخدمات المالية والاتصالات والعقارات تسيطر على 80% من تداولات البورصة

المال- خاصاستحوذت أسهم الخدمات المالية والاتصالات و العقارات على 60% من حجم تداولات البورصة بجلسة اليوم -الأحد- والتي سجلت في مجملها نحو 788.681 مليون جنيه.وقط حصلت أسهم قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك على النصيب الاكبر من حجم التداولات على الأسهم، اذ بلغت قيمة التداول على أسهم القطا



المال- خاص

استحوذت أسهم الخدمات المالية والاتصالات و العقارات على 60% من حجم تداولات البورصة بجلسة اليوم -الأحد- والتي سجلت في مجملها نحو 788.681 مليون جنيه.

وقط حصلت أسهم قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك على النصيب الاكبر من حجم التداولات على الأسهم، اذ بلغت قيمة التداول على أسهم القطاع نحو 188.134مليون جنيه تعادل 23.85% من اجمالي التداولات.

فيما بلغت قيمة التداولات على أسهم قطاع الاتصالات بذات الجلسة نحو 150.696 مليون جنيه ما يعادل 19.1% من اجمالي التداولات بالسوق الرئيسي، وفي المركز الثالث جاءت أسهم العقارات بقيمة تداول بلغت 139.525 مليون جنيه بنسبة 17.6% من اجمالي التداولات.

ورابعًا، جاءت أسهم الخدمات ومنتجات صناعية و سيارات والتي بلغت قيمة التداول عليها 56.918 مليون جنيه بنسبة 7.2% من إجمالي التداولات اليوم، تلتها أسهم قطاع البنوك والتي تم تداولها بقيمة 49.647 مليون جنيه بنسبة 6.2%.