الخدمات المالية غير المصرفية على رأس قطاعات البورصة اليوم بـ 1.17 مليار جنيه

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية بعدما استحوذ على 32.7% من إجمالي تداولات الأسهم المقيدة، بقيمة 1.17 مليار جنيه.

وسجل إجمالي قيمة التداول في البورصة اليوم ارتفاعًا إلى 53.8 مليار جنيه مقارنة مع 17.7 مليار جنيه في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي، إذ اسحوذت الأسهم على 6.65% من إجمالي التعاملات.

وبلغت تداولات الأسهم المقيدة بختام تداولات الجلسة نحو 3.57 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 1.27 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 121.8 ألف عملية.

الخدمات المالية غير المصرفية تعتلي التداولات بقيمة 1.17 مليار جنيه

وحصد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الأول على صعيد التداولات بختام جلسة اليوم الأحد بقيمة 1.17 مليار جنيه بعد التعامل على 345.7 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 17.6 ألف عملية.

وجاء قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الثانية بقيمة تداولات 610.5 مليون جنيه بعد التعامل على 39.57 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 23.6 ألف عملية.

وحل قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات 562.9 مليون جنيه بعد التعامل على 193.25 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 19.7 ألف عملية.

وحصل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ على المرتبة الرابعة بقيمة تداولات 222.67 مليون جنيه بعد التعامل على 48.64 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 12.9 ألف عملية.

وفي المرتبة الخامسة، سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملات بقيمة 201.9 مليون جنيه من خلال تنفيذ 247.22 مليون ورقة مالية.