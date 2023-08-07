«الخدمات المالية غير المصرفية» تقود قاطرة تداولات الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية (جراف)

تصدرت «الخدمات المالية غير المصرفية» قائمة قطاعات الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول بنحو 1.12 مليار جنيه بعد التعامل على أكثر من 324 مليون ورقة مالية من خلال 18 ألف عملية.

وسجلت الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية خلال جلسة الإثنين إجمالي قيمة تداولات بلغت 2.78 مليار جنيه بعد التعامل على نحو أكثر من 909 مليون ورقة مالية من خلال 78,317 عملية.

وحصد قطاع «العقارات» المركز الثاني من حث قيمة التداولات بـ 442.92 مليون جنيه، يليه في الثالث «البنوك» بـ 399.8 مليون جنيه ثم «الموارد الأساسية» في الرابع بـ 235.11 مليون جنيه، فيما جاء «الاتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات» في الخامس بـ 171.78 مليون جنيه.

وحصل قطاع «الأغذية والمشروبات والتبغ » على المركز السادس بقيمة 79.86 مليون جنيه ثم «الرعاية الصحية والأدوية» في السابع بـ 64.12 مليون جنيه و «المقاولات والإنشاءات الهندسية» في الثامن بـ 58.97 مليون جنيه، يليه «خدمات ومنتجات صناعية وسيارات» في التاسع بـ 58.45 مليون جنيه، و«المنسوجات والسلع المعمرة» في العاشر بـ 43.61 مليون جنيه.