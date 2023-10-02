الخدمات المالية غير المصرفية تتصدر قطاعات البورصة في الربع الثالث 2023 (جراف)

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري بدعم من سهمي بلتون المالية القابضة وإي إف جي القابضة.

واقتنص سهمي بلتون المالية القابضة وإي إف جي القابضة المدرجتين ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركزين الأول والرابع على الترتيب ضمن قائمة أعلى 5 أسهم من حيث التداولات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 بقيمتي 20.45 مليار جنيه و5.04 مليار جنيه غير شاملة الصفقات.

33.4 مليار جنيه تداولات الخدمات المالية غير المصرفية في 3 أشهر

سجلت الخدمات المالية غير المصرفية تداولات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 بقيمة 33.4 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 12.033 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 795.6 مليون عملية.

وحلت في المرتبة الثانية بعد الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 22.95 مليار جنيه وبحجم تداولات 1.156 مليار ورقة مالية بعد تنفيذ 514.6 ألف عملية.

وحصد قطاع البنوك المركز الثالث المركز الثالث بـ 20.23 مليار جنيه بعد التعامل على 459.04 مليار جنيه من خلال تنفيذ 199.9 ألف عملية.

وحصلت العقارات على المركز الرابع بقيمة تداولات 18.37 مليار جنيه بعد التعامل على 8.4 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 698.3 ألف عملية.

وفي المركز الخامس جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 8.3 مليار جنيه بحجم تداولات 3.42 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 476.5 ألف عملية.

وبلغت تداولات البورصة المصرية خلال الربع الثالث 2023 نحو 143.43 مليار جنيه شاملة الصفقات

تداولات المستثمرين في 5 قطاعات على رأسها البنوك

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع في قطاع البنوك بصافي قيمة 1.52 مليار جنيه بدون الصفقات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، وفي الموارد الأساسية بـ 28.4 مليار جنيه.

على صعيد آخر، سجلوا صافي شراء في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 24.1 مليون جنيه وفي العقارات بـ 52.8 مليون جنيه وفي الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 639.5 مليون جنيه.

وشهدت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية بـ 7.3 مليون جنيه والعقارات بـ 154.2 مليون جنيه والموارد الأساسية بـ 54.9 مليار جنيه بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 285.8 مليون جنيه.

فيما سجل العرب صافي بيع في قطاع البنوك بقيمة 236.4 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب للبيع في 4 قطاعات شملت الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 925.3 مليون جنيه والخدمات المالية غير المصرفية بـ 31.4 مليون جنيه والعقارات بـ 207 مليون جنيه والموارد الأساسية بـ 26.5 مليون جنيه.

على جانب آخر، سجلوا صافي شراء في قطاع البنوك بقيمة 1.76 مليار جنيه.