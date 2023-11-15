الخدمات المالية غير المصرفية تتصدر تعاملات البورصة خلال جلسة الثلاثاء

ترأس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الثلاثاء بقيمة 956.85 مليون جنيه بعد التعامل على 281.7 مليون سهم من خلال تنفيذ 11890 عملية.

وحصد قطاع العقارات المرتبة الثانية بقيمة تداولات 759 مليون جنيه بعد التعامل على 304.8 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 24194 عملية

وحل قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات 748.29 مليون جنيه بعد التعامل على 15.07 مليون سهم من خلا تنفيذ 4525 عملية.

وجاء قطاع الموراد الأساسية في الرابعة بقيمة 472.04 مليون جنيه بعد التعامل على 19.43مليون سهم من خلال تنفيذ 16716 عملية.

وفي الخامسة، سجل قطاع الإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات بقيمة 288.78 مليون جنيه بعد التعامل على 312.2 مليون سهم.

