الخدمات المالية غير المصرفية تترأس تداولات البورصة المصرية في أغسطس بـ 17.3 مليار جنيه (جراف)

ترأس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية خلال شهر أغسطس بقيمة 17.3 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 5.7 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 349.9 ألف عملية.

وحل قطاع العقارات في المركز الثاني بـ 8.5 مليار جنيه بعد التعامل على 3.44 ورقة مالية من خلال تنفيذ 301.2 ألف عملية، يليه البنوك في الثالث بـ 7.7 مليار جنيه، والموارد الأساسية في الرابع بـ 4.96 مليار جنيه، والأغذية والمشروبات والتبغ في الخامس بـ 3.3 مليار جنيه.

وجاء قطاع الرعاية الصحية في المركز السادس بـ 2.3 مليار جنيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في السابع بـ 2.3 مليار جنيه، والمرافق في الثامن بـ 1.5 مليار جنيه و الخدمات والمنتجات الصناعية في التاسع بـ 1.4 مليار جنيه، ومواد البناء في العاشر بـ 1.4 مليار جنيه.

وسجلت تدولات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية قيمة إجمالية بلغت 56.2 مليار جنيه شاملة الصفقات من خلال التعامل على 18.6 مليار ورقة مالية بع تنفيذ 1.8 مليون عملية.

تعاملات المصريين في 10 قطاعات خلال أغسطس

سجلت تداولات المستثمرين المصريين خلال شهر أغسطس صافي شراء في قطاع الأغذية والمشوربات والتبغ بقيمة 313.6 مليون جنيه، وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 74.6 مليون جنيه والعقارات بـ 29.1 مليون جنيه، وفي الرعاية الصحية بـ 15.1 مليون جنيه ومواد البناء بـ 600 ألف جنيه.

واتجهت للبيع في قطاع االبنوك بـ 616.4 مليون جنيه والخدمات والمنتجات الصناعية بـ 48.8 مليون جنيه والموارد الأساسية بـ 9.4 مليون جنيه والمرافق بـ 4.1 مليون جنيه.

تداولات العرب

وشهدت تداولات المستثمرين العرب في أغسطس صافي شراء في قطاع الأغذية والمشروبات بـ 116.1 مليون جنيه، وفي العقارات بـ 64.4 مليون جنيه وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 39.5 مليون جنيه وفي الخدمات المالية غير المصرفية بـ 38.8 مليون جنيه وفي البنوك بـ 9.2 مليون جنيه وفي المرافق بـ 2.6 مليون جنيه وفي مواد البناء بمليون جنيه.

فيما اتجهوا للبيع في قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية بصافي 41.6 مليون جنيه، وفي الرعاية الصحية والادوية بـ 21.7 مليون جنيه وفي الموراد الأساسية بـ 12.8 مليون جنيه.

تداولات الأجانب

وسجل المستثمرين الأجانب في أغسطس صافي شراء في قطاع البنوك بقيمة 607.2 مليون جنيه، وفي الخدمات والمنتجات الصناعية بـ 90.4 مليون جنيه وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 35.1 مليون جنيه وفي الرعاية الصحية والادوية بـ 6.6 مليون جنيه وفي الموارد الأساسية بـ 22.2 مليون جنيه.

على صعيد آخر، اتجهوا للبيع بصافي 429.7 مليون جنيه في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ و بـ 93.5 مليون جنيه في العقارات و بـ 13.7 مليون جنيه في الخدمات المالية غير المصرفية وبـ 1.7 مليون جنيه في مواد البناء، فيما لم يسجلوا أي تداولات على المرافق.