«الخدمات المالية غير المصرفية».. المستفيد الأبرز من إجراءات الإصلاح

- ارتفاع لافت لشركات التأجير التمويلى.. وتوقعات بالمزيد- فروق العملة والمصروفات وراء تراجع «هيرمس» - «برايم» تسجل مكاسب بدعم من كل الأنشطة القائمة شريف عمروعلى صعيد نتائج بنوك الاستثمار نجح أبرزها فى تحقيق طفرة بإيرادات شركات السمسرة، لكنها لم تكن كفيلة بزيادة ربحي

– ارتفاع لافت لشركات التأجير التمويلى.. وتوقعات بالمزيد

– فروق العملة والمصروفات وراء تراجع «هيرمس»

– «برايم» تسجل مكاسب بدعم من كل الأنشطة القائمة

شريف عمر

وعلى صعيد نتائج بنوك الاستثمار نجح أبرزها فى تحقيق طفرة بإيرادات شركات السمسرة، لكنها لم تكن كفيلة بزيادة ربحية الشركة المجمعة، وهو ما حدث لشركة بلتون المالية القابضة، التى حققت زيادة رائعة بإيرادات السمسرة، لكنها فى المجمل تكبدت خسائر؛ لارتفاع التكاليف والأجور، فيما استطاعت شركة برايم القابضة تحقيق طفرة بالأرباح المجمعة مستفيدة من ارتفاع إيرادات السمسرة.

أما بنوك الاستثمار التقليدية فقد سيطر التراجع على نتائج الأعمال، وهو تراجع غير مرتبط بالنشاط الحقيقى، فقد استطاعت الشركات تحقيق زيادة لافتة بالأرباح، لكنها واجهت انخفاضًا فى قيمة فروق العملة المسجلة بالعام الماضى عند مقارنتها بـ2016 أو أن الشركة تحملت أعباء مالية خلال 2017 لإجراء توسعات بمختلف الأنشطة.

فيما تباينت نتائج أداء شركات السمسرة بين الخسائر والأرباح، فى ظل إنهاء مؤشر السوق الرئيسي «EGX30» على صعود نسبته %19 خلال العام الماضى، فيما صعد مؤشر «EGX70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة %78، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة %77.

وقفز رأس المال السوقي للأسهم المقيدة البورصة، بنحو 200 مليار جنيه ليسجل 800 مليار جنيه، كما شهدت السوق ارتفاع متوسط قيم التداول اليومي بنحو %41 لتسجل 1.04 مليار جنيه، مقابل 741 مليون جنيه خلال 2016، وسجل إجمالي قيم التداولات السنوية بالسوق أعلى مستوى لها منذ عام 2009، ورابع أعلى مستوى تاريخي لها بواقع 292 مليار جنيه، من بينها 252 مليارًا على الأسهم.

فيما تم قيد عدة شركات جديدة، على رأسها «راية لمراكز الاتصالات»، «إم إم جروب»، «ابن سينا فارما»، «التوفيق للتأجير التمويلى»، “دايس للملابس الجاهزة»، وشهادات إيداع «السلام الكويتية»، بحجم طروحات 6 مليارات جنيه.

ويشير التقرير السنوى للبورصة إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية جاء على قمة القطاعات بالبورصة خلال العام الماضى، بعد أن حقق أحجام تداول 23 مليار ورقة مالية، وقيم 54 مليار جنيه، فى حين بلغت متوسط الربحية 17.3 مرة، وبلغ متوسط العائد على الكوبون %5.6.

وتتبنى شركات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار سياسات توسعية خلال العام الحالى، ممثلة فى إضافة مزيد من الخدمات والأنشطة على غرار التمويل متناهى الصغر، والتأجير التمويلى والتخصيم، فى محاولة لخلق مورد جديد للإيرادات، فى حين تركز بنوك الاستثمار على اقتناص حصص من طروحات الشركات الحكومية والخاصة فى البورصة.

فعلى صعيد شركات التأجير التمويلى حققت شركة التوفيق للتأجير التمويلى أرباحًا بلغت 58.8 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل 48.9 مليون جنيه خلال 2016، بنسبة نمو %45، واستفادت الشركة من زيادة الإيرادات لتصل إلى 670.5 مليون جنيه، مقابل 467.14 مليون جنيه في 2016، بنسبة زيادة %44.

وقال طارق فهمى، العضو المنتدب للتوفيق للتأجير التمويلى، إن الشركة تستهدف زيادة أرباحها بنسبة %21 لتصل إلى 70 مليون جنيه خلال العام الحالى، مع زيادة محفظتها إلى 3 مليارات جنيه، مقارنة مع 2.3 مليار جنيه فى 2017.

وأشار فهمى إلى أن شركته تستهدف تعاقدات جديدة للعام الحالي بنحو 1.2 مليار جنيه، ممولة من نحو 18 بنكًا محليًّا وأجنبيًّا.

وأكد أن تمويل الأصول العقارية يستحوذ على نحو %65 من محفظة «التوفيق»، بينما توزع النسبة الباقية على الآلات والمعدات، وسيارات النقل، والصناعات الدوائية، والأغذية، وهناك تسهيلات بنكية بقيمة 3 مليارات جنيه، تم استخدام نحو 1.6 مليار جنيه، وسيتم توجيه الباقى لتمويل التعاقدات الجديدة للعام الحالى بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وأشار العضو المنتدب للتوفيق للتأجير التمويلى إلى أن شركته تدرس حاليا نشاطى التخصيم، والتأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنه رهن ذلك بإقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد، والذى يتيح لشركات التأجير التمويلي إمكانية ممارسة نشاط التخصيم دون الحاجة لرخصة إضافية.

فى حين أظهرت القوائم المالية لشركة الدولية للتأجير التمويلى إنكوليس لـ2017، ارتفاع أرباحها بنسبة %14 لتسجل 97.57 مليون جنيه، مقابل 85.5 مليون جنيه خلال 2016.

وزادت إيرادات الشركة من الأصول الثابتة المؤجرة خلال العام الماضي إلى 1.18 مليار جنيه، مقابل 1.04 مليار جنيه في 2016، وبلغ نصيب حقوق السهم فى الأرباح 3.97 جنيه، مقابل 3.47 جنيه، بنسبة ارتفاع %14.4، وبلغت قيمة الأرباح المحتجزة والمرحَّلة للعام الحالى 82.718 مليون جنيه، بما يعكس قوة الملاءة المالية.

وعانت الشركة ارتفاع قيمة الفوائد التمويلية، والتى وصلت إلى 567 مليون جنيه فى العام الماضى، مقابل 431 مليونًا، فيما بلغ إجمالى أصول الشركة 4.037 مليار جنيه، مقابل 4.155 مليار جنيه فى 2016، بنسبة انخفاض %2.8.

وعن بنوك الاستثمار أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المجموعة المالية «هيرمس» تراجع أرباحها بنحو %16 لتسجل 1.25 مليار جنيه مقابل 1.49 مليار جنيه فى 2016، رغم ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 4.35 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه.

وحققت المجموعة زيادة فى إيرادات السمسرة والعمولات والترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة الصناديق، والاستثمار المباشر، والتأجير التمويلى، فى حين عانت انخفاض إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال لتبلغ 1.4 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه؛ بسبب وجود أرباح فروق عملة فى 2016، كما ارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه.

وأوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن الأخيرة استطاعت إضافة أسواق باكستان وكينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لقائمة تواجدها المباشر، مع إطلاق خدمات ومنتجات جديدة تشمل قطاع (Merchant Bank) والمنتجات المهيكلة (Structured Products) التي سجلت إجمالي تنفيذات بقيمة 961 مليون دولار أمريكي منذ إطلاقها، بالإضافة لخدمات البيع بالتقسيط.

وأكد عوض أن «هيرمس» مستمرة فى إطلاق المزيد من المنتجات وتنمية أعمالها بالأسواق الجديدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتطلع إلى تنفيذ أول عمليات الطرح العام بالأسواق المبتدئة خلال العام الحالى.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بايونيزر القابضة للاستثمارات المالية، نمو الأرباح بنحو 5.2% خلال العام الماضى، لتسجل 1.14 مليار جنيه، مقابل 1.08 مليار جنيه فى 2016.

واستفادت «بايونيرز» من تنوع إيراداتها بين أكثر من قطاع، سواء بالخدمات المالية أو الشركات العقارية والصناعية التابعة، كالصعيد للمقاولات، والقاهرة والجيزة للإسكان، ويونيفرسال للورق.

وزادت إيرادات نشاط «بايونيرز» خلال 2017 إلى 8.23 مليار جنيه، مقابل إيرادات 6.8 مليار جنيه.

فيما أظهرت القوائم المالية لشركة بلتون المالية القابضة خلال 2017، تحولها للخسائر، بعد تكبدها 14.25 مليون جنيه مقابل أرباح 44 مليونًا فى العام المناظر، وهو أمر مرتبط بزيادة الأجور، بعد ارتفاعها إلى 303 ملايين جنيه، مقابل 90.16 مليون جنيه، بجانب خسائر عمولات التنفيذ بالأسواق الأجنبية، والتي بلغت 171.9 مليون جنيه في 2017، مقابل صفر فى العام المناظر.

وكشفت القوائم المالية أن قطاع تداول الأوراق المالية بمصر حقق إيرادات بلغت 196 مليون جنيه، بنسبة نمو %240 على المحقق فى عام 2016، فى حين أوضحت القوائم المجمعة أن إيرادات السمسرة بلغت 586.122 مليون جنيه، مقابل 75.5 مليون جنيه.

وخلال العام قبل الماضى استحوذت «بلتون» على حصة أغلبية بشركة أرباخ جرايسون الامريكية، وهى شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 125 دولة، تشمل الأسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة، وهو ما ساعدها فى زيادة الإيرادات.

وعلى نحو مغاير أظهرت نتائج أعمال «برايم القابضة» للاستثمارات المالية خلال العام الماضى، ارتفاع أرباحها بنسبة %19 لتحقق ربحًا بقيمة 30.8 مليون جنيه، مقابل 25.86 مليون جنيه في 2016.

وقالت شركة برايم، فى تعليقها على نتائج الأعمال، إن عام 2017 شهد بداية قوية لظهور ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، فقد شهدت البورصة ارتفاعًا لافتًا فى أداء المؤشرات، وكسرت قيمة التداول مستوى 296 مليار جنيه، منها 257 مليارًا فى الأسهم فقط، وهو الأعلى فى منذ 2009، وقفز مستوى متوسط التداول اليومى لما يربو على مليار جنيه.

وأضافت «برايم» أن السوق نجحت فى جذب 22 ألف مستثمر جديد، مقابل 17 ألفًا فى العام الماضى، وكلها من العوامل التى أسهمت فى نمو أرباح الشركة.

وتُظهر القوائم المالية لشركة برايم أن إيرادات نشاط تداول الأوراق المالية بلغت 20.9 مليون جنيه، مقابل 17.4 مليون جنيه.

وبيّنت القوائم المالية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات خلال 2017، تراجع أرباحها بنسبة %52 بعد أن حققت أرباحًا بلغت 1.24 مليون دولار، مقابل 2.59 مليون دولار في 2016، وتأثرت الشركة بتراجع الإيرادات لتبلغ 10.45 مليون دولار، مقابل إيرادات 14.9 مليون دولار.

وعن شركات السمسرة أظهرت القوائم المالية لشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، ارتفاع أرباحها بشكل سنوى خلال 2017، بعد تحقيق ربح 10.3 مليون جنيه، مقابل 5.7 مليون جنيه، بنسبة نمو %79.

وأوضحت القوائم المالية أن الشركة حققت نموًّا فى الإيرادات من 20.2 مليون جنيه فى 2016 إلى 31.8 مليون جنيه فى 2017، 20.9 مليون جنيه إيرادات سمسرة فى 2017، مقابل 13.6 مليون جنيه فى 2016.

فى حين عانت الشركة ارتفاع المصروفات لتصل إلى 18.4 مليون جنيه، مقابل 13.2 مليون جنيه، والتى نتجت عن ارتفاع الأجور والرواتب.

وبيّنت نتائج أعمال شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، خلال العام الماضى، ارتفاعًا في الخسائر بنسبة %223.4، بعد تكبدها خسائر 1.3 مليون جنيه، مقابل 401 ألف جنيه فى العام المقارن.

وقالت شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية إنه رغم وجود العديد من الظواهر الإيجابية بالبورصة خلال العام الماضى من ارتفاع أحجام التداول، بعد قرار تحرير سعر الصرف، فإن الشركة لم تستطع تجاوز الأثر السلبى للأحداث السياسية على البورصة وتأثيره على شركات الأوراق المالية، والتى أدّت لتكبدها خسائر مالية متتالية منذ 2011.

وأكدت الشركة، فى بيان للبورصة، أن ارتفاع الخسائر يعود إلى تحرير سعر الصرف الصادر نوفمبر 2016، والذى أدى إلى وجود فروق عملة دائنة خلال 2017، بقيمة 1.3 مليون جنيه.

وأوضحت القوائم المالية للشركة أن الإيرادات بلغت 2.078 مليون جنيه، مقابل 457 ألف جنيه، بنسبة نمو %34.

وتُظهر القوائم المالية للشركة انخفاض حقوق المساهمين لتصل إلى 12.7 مليون جنيه، مقابل 14.087 مليون جنيه، كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية.

ومن الملاحظ فى الفترة الأخيرة اتجاه عدة شركات سمسرة، منها شركة طيبة والتى تطمح لزيادة رأسمالها بنحو 20 مليون جنيه، من خلال دخول مساهمين جدد، فى إطار خطط إضافة آليات تداول جديدة، فيما تسعى شركة البحر المتوسط للتوسع عبر مضاعفة رأس المال، وإضافة الأنشطة المتخصصة على غرار البيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0 والشراء الهامشى، يعقبها التحول لشركة قابضة للاستثمار تضم أذرعًا لإدارة الأصول والمحافظ، كخطوة نهائية للقيد فى البورصة، وهو نفس النهج المخطط لشركتى السعودية المصرية للسمسرة، وإيجى ترند لتداول الأوراق المالية.

واستحوذت شركة بريميير القابضة على شركة العلياء للسمسرة، وتم تغيير اسم الأخيرة ليصبح «بريميم» للسمسرة فى الأوراق المالية، كما عادت بنهاية العام الماضى شركة شعاع للعمل فى السوق المصرية بعد توقف منذ 2008 واستطاعت تحقيق مركز متقدم ضمن العشرين الأوائل خلال فترة وجيزة.

وأخيرًا أظهرت المؤشرات المالية لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل نمو الأرباح بنسبة %30 خلال العام الماضى، بعد تحقيق 21.32 مليون جنيه، مقابل 16.33 مليون فى عام 2016، مستفيدة من نمو الإيرادات، لتبلغ 26.41 مليون جنيه، مقارنة بـ21.53 مليون جنيه، والتى جاءت أبرزها من الاستثمار فى أذون الخزانة والاستثمار بالأسهم المقيدة فى البورصة.

احتلت شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المقيَّدة بالبورصة، صدارة المشهد الاستثمارى، فى أعقاب نجاحها بتحقيق نتائج مالية مميزة أدّت لسيطرة الأرباح شبه الجماعية على الميزانيات الختامية لعام 2017، مستفيدة من قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة المصرية.

واستطاعت شركات التأجير التمويلى تحقيق أفضل أداء على مدار العام الماضى، مستفيدة من زيادة حجم محافظ العملاء، ورغبة البنوك فى تمويل شريحة من الشركات عبر آلية التأجير التمويلى، لكن هذا التحسن قابله الارتفاع المستمر بأسعار الفائدة من جانب البنك المركزى، بما عرقل قدرة الشركات على زيادة الإيرادات.