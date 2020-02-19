«الخدمات الحكومية» تعقد 13 مزادًا لبيع السيارات خلال مارس

تعتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية عقد 13 مزادًا علنيًا لبيع السيارات خلال مارس المقبل، سواء المصادرة عبر المنافذ الجمركية، أو التى تخص جهات حكومية ترغب فى بيع وحدات تابعة لأسطول النقل التابع لها.

طبقًا للخطة المبدئية لهيئة «الخدمات الحكومية» يعقد المزاد الأول فى الثانى من مارس المقبل لبيع سيارات النيابات، وجهات حكومية بالقاهرة، على أن يعقد مزادًا مماثلًا لمحافظات الوجه البحرى فى اليوم التالى، ويخصص المزاد الثالث 3 مارس للسيارات الخاصة بالنيابات وجهات حكومية بمحافظات الوجه القبلى.

يشهد الأسبوع الثانى من شهر مارس المقبل عقد 3 مزادات أخرى لبيع السيارات، أولها لمحافظة القاهرة، ويشمل سيارات حكومية، والثانى بمحافظات الوجه البحرى ويشمل سيارات النيابات، والجهات الحكومية، والثالث لبيع سيارات وبضائع تخص جمرك القاهرة، والبيوع الجمركية، وغمرة، والملاحة الخارجية، وسيناء.

خصصت هيئة «الخدمات الحكومية» يوم 16 مارس لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية، وبضائع نقل عام القاهرة، فيما يعقد مزاد سيارات وبضائع لجمارك السويس ونويبع 18 من نفس الشهر.

بحسب مخطط المزادات المبدئى للخدمات الحكومية، يكون الأسبوع الرابع من الشهر المقبل الأكثر كثافة بمزادات السيارات، ويشهد عقد 4 مزادات على التوالى، الأول (الأحد 22 مارس) لبيع سيارات (الإسكندرية، والبحيرة ومرسى مطروح)، الثانى لبيع سيارات جهات حكومية بالقاهرة، الثالث يخصص لسيارات النيابات بالوجه القبلى، والمزاد الرابع لبيع سيارات جمارك بورسعيد، وسفاجا، وأسوان، ودمياط.

أوضح مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أن خطة الهيئة للشهر المقبل ربما تشهد تغييرات عند التنفيذ، مشيرًا إلى أن المزادات تشهد بيع كل سيارة على لوط مستقل، والبيع لصاحب أعلى سعر حال بلغ القيمة التقديرية للسيارة، حال لم يصل إليها إلغاء المزايدة على اللوط.