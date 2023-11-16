الخدمات الحكومية تعقد مزاداً لبيع فيلتين بالساحل الشمالي وأحد السفن بميناء الإسكندرية

تعقد هيئة الخدمات الحكومية مزادا نهاية الشهر الجاري، وذلك لبيع عدد من الأصول التابعة للدولة في نطاق عدد من المحافظات، والتي من أهمها ميناء الإسكندرية، ومحافظة مطروح، وكفر الشيخ.

وحسب كراسة الشروط التي اطلعت عليها ” المال” فمن المقرر بيع فيللتين على قطعني الأرض رقم 4 و 5 بمركز مارينا العلمين السياحي بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح على مساحة 1000 متر مربع بواقع 500 متر لكل منها.

ومن المقرر عقد جلسة المزاد يوم 29 نوفمبر الجاري، بقاعة نادي الجيزة الرياضي ، على أن يتم دفع تأمين ابتدائي كشرط لدخول المزاد يصل إلى 500 ألف جنيه يتم دفعها نقدا بخزينة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أو طبقا لنظام الدفع والتحصيل الإلكتروني أو بأمر دفع مسبقا.

كما أنه على من يفوز بالمزاد استكمال هذا المبلغ بواقع 10% من قيمة الوحدة الراسية عليه، وإذا لم يستكمل مبلغ الـ10% يصبح مبلغ التأمين الابتدائي من حق الجهة الإدارية ويكون لها الحق في إعادة طرح الوحدة مرة أخرى.

كما لا يتم نقل ملكية الوحدة المباعة أو جزء منها إلا بعد سداد كامل الثمن، ويلتزم المشتري باتخاذ كافة اجراءات تسجيل عقد البيع على نفقته الخاصة، كما تخضع عملية المزاد لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

كما يلتزم المشتري بكافة اشتراطات جهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الوحدات محل البيع بالمزايدة، كما يقوم الفائز بالمزاد باستكمال ثمن الوحدة ” الـ90% ” الباقية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالبيع من السلطة المختصة على عنوانه الوارد بجلسة المزاد، واذا لم يقم بهذا الإجراء يعتبر البيع ملغي من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى إنذاره، ويعاد طرح الوحدة كأرض ومبنى الفيلات المقام عليها للبيع مرة أخرى.

كما طرحت الهيئة بيع السفينة TAIM-KH ومودعة بميناء الإسكندرية.

واشترطت الهيئة أن يلتزم الفائز المزاد بإنهاء استلام السفينة واتخاد كافة الإجراءات اللازمة لنقل الملكية والتراخيص الملاحية على نفقته الخاصة خلال 30 يوم عمل تبدأ من التاريخ الذي تحدده الهيئة لبدء الاستلام والذي يتم إخطاره للفائز بالمزاد.

ويجوز منحه مهلة إضافية تطبيقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى جواز تحميل الراسي عليه المزاد مصروفات تصل إلى 1% يوميا من قيمة العقد وبحد أقصى 7 أيام وفي حالة عدم استلامه يفسخ العقد دون حاجه إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.

وذهبت الشروط الى أنه يقع على عاتق الفائز بالمزاد مسئولية الحصول على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص على اختلاف أنواعها من السلطات والجهات المعنية واللازمة للبدء في استلام السفينة.

وتتم المزايدة بين المتقدمين على بيع السفينة كوحدة واحدة ويتم إرساء المزاد على صاحب أعلى سعر ويتم التزايد بفئة الجنية المصري ويلتزم الراسي عليه المزاد استكمال التأمين إلى 30% من إجمالي القيمة الراسية بها السفينة ،وفي حالة عدم السداد يتم مصادرة التأمين الموقت « 20 ألف جنيه » طبقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 692 لسنة 2019 .

كما يلتزم الراسي عليه المزاد بالقرار الوزاري رقم 2647 لسنة 2019 الصادر في يسمبر 2019 بشأن تحصيل نفقات اعادة الشئ لأصله عن المخالفات المرتكبة داخل الدائرة الجمركية من الأفراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات التابعة للجهات والشركات العاملة بالميناء وأي قوانين أو قرارات تصدر خلال فترة المزاد أو اية التزامات مالية اخرى.

ولا يتم تسليم السفينة المباعة إلا بعد سداد كامل الثمن، كما يتم تسليم السفينة المباعة بمعرفة الهيئة لميناء الإسكندرية.

ويصل طول السفينة 221 قدما وعرض 40 ، وغاطس 21 وحمولة 1263 طنا وجنسيتها توجولية .

وحسب مصدر مسئول بميناء الإسكندرية، فإن الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تسعى للتخلص من كافة المتروكات والمهمل بالميناء، وذلك وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بالعمل في هذا الاتجاه.

كما تقرر بيع 4 قطع أراضي بعزبة البرنس سابقا «دار السلام حاليا» بناحية شنو مركز ومدينة كفر الشياخ بمساحات تتراوح من 185 – 2395 متر مربع تقريبا.