الخدمات الجوية: 6 آلاف وجبة يومياً للعاملين بمطار القاهرة في رمضان

هاجر عمرانقال المهندس هشام عبدالحفيظ، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات، إن الشركة ستقدم 3 آلاف وجبة إفطار رمضانية، ومثلها وجبات سحور، للعاملين بمطار القاهرة الدولى بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وشركة ميناء القاهرة الجوى ومستشفى مصر للطير



هاجر عمران

قال المهندس هشام عبدالحفيظ، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات، إن الشركة ستقدم 3 آلاف وجبة إفطار رمضانية، ومثلها وجبات سحور، للعاملين بمطار القاهرة الدولى بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وشركة ميناء القاهرة الجوى ومستشفى مصر للطيران، وبعض الشركات والجهات الأخرى، خلال شهر رمضان.

وأضاف فى بيان أن هذه الوجبات تقدم للجهات الطالبة بأسعار منافسة، وبهامش ربح بسيط، ومن خلال قوائم طعام ذات سمات رمضانية تناسب الشهر الكريم وللزملاء في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

وصرح عبد الحفيظ بأنه تم وضع منظومة عمل دقيقة بالخدمات الجوية خلال شهر رمضان، لضمان خروج الوجبات في التوقيت المناسب وبالجودة العالية ودون الإخلال بمسئوليات تموين الطائرات لرحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) وتوفير الوجبات لشركات الطيران العربية والأجنبية التى تقوم شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بخدمتها بمطار القاهرة الدولى.