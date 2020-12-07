اتصالات وتكنولوجيا

«الخدمات البيطرية»: 3.5 مليار جنيه حجم صادرات المنتجات الحيوانية العام الجارى

استكمال إنشاء المحاجر البيطرية بمنطقة أبو سمبل لتصل إلى 18 محجرا
الصاوي أحمد 9:21 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 9:21 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة لـ الخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة أن قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الحيوانية وصلت إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه خلال العام الحالى، حتى الآن، مقارنة مع 3.4مليار العام الماضى بزيادة 100مليون جنيه.

وأضاف التقرير، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أن أهم الدول المستوردة هى السعودية والإمارات والبحرين والسودان ولبنان وأهم المنتجات هى اللحوم المصنعة والجبن واللانشون والبوفتيك.

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وأكد أنه تم اعتماد أكثر من 15 منشأة لتصدير منتجات الألبان إلى روسيا حيث تم تصدير الجبن خلال الفترة الماضية،لأول مرة من مصانع مدينة بورسعيد وبرج العرب.

وأشار إلى أنه تم استكمال إنشاء المحاجر البيطرية بمنطقة أبو سمبل لتصل إلى 18 محجرا بيطريا بطاقة 60ألف رأس ملحق بها 4 مجازر حديثة.

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وأوضح أنه تمت مخاطبة المركز الوطنى لتخصيص أراضى الدولة باعتماد ترخيص محجر بيطرى لاستكمال منظومة المحاجر البيطرية فى مناطق : أبو جربوب، وطريق الإسكندرية، الحمام الدولى، ومدينة الطور جنوب سيناء.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية أن خطة وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة تتضمن زيادة استثمارات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لزيادة الصادرات عبر السيطرة على 6 أمراض وبائية لزيادة الصادرات.

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وأوضح أنه تم تحصين 13.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والجلد العقدى خلال العام الجارى وخضع 19.7مليون طائر للفحص ضد الإنفلونزا فى جميع المحافظات من خلال عدة حملات.

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بقلم الصاوي أحمد

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