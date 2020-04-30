اقتصاد وأسواق

الخدمات البيطرية تطهر أكثر من 65 ألف منشأة حكومية لمواجهة «كورونا»

وفقا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية
الصاوي أحمد 6:24 م, الخميس, 30 أبريل 20 6:24 م, الخميس, 30 أبريل 20

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بتطهير 65660 منشأة حكومية.

وأكد التقرير أن عدد الجهات التي تم تطهيرها في أسوان 97، محافظة السويس 15، محافظة بورسعيد 116، محافظة القاهرة 305، محافظة المنوفية 1177، محافظة الجيزة 10498.

وفي محافظة البحيرة 1477، محافظة الإسماعيلية 192، محافظة الوادى الجديد 1193، محافظة مطروح 300، محافظة القليوبية 1862.

ولفت التقرير إلي أن محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 319، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 931، محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 923، محافظة الفيوم 832، محافظة قنا 196.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الإسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 219، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 21317، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 782، محافظة دمياط عدد الجهات التى تم تطهيرها 176، محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 303، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 11913.

ونوه التقرير إلي أن محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 1007، محافظة اسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 2003، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 387، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 63، حيث وصل اجمالى ما تم تطهيره في الفترة من 14 مارس 2020 حتى 29 ابريل 2020 الى 65660.

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بقلم الصاوي أحمد

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