اقتصاد وأسواق

«الخدمات البيطرية» تشدد على عرض رسائل المنتجات ذات الشق الحيواني قبل اتخاذ الإفراج النهائي (مستند)

بعد ظهور حالات إصابة جنون البقر بالبرازيل
السيد فؤاد 12:38 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 12:38 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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طالب الدكتور عبدالحكيم محمود محمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ الخدمات البيطرية ، التابعة لوزارة الزراعة، بضرورة قيام مصلحة الجمارك، باتخاذ اللازم نحو العرض الجمركي وإخطار الحجر البيطري قبل اتخاذ الإفراج النهائي عن رسائل المنتجات ذات الشق الحيواني بجميع منافذ الجمهورية سواء كانت غذائية أو غير غذائية، وذلك حتى يتسنى للإدارة المركزية للحجر البيطري باستيفاء الإجراءات المحجرية والبيطرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الخدمات البيطرية ، أن ذلك يأتي تطبيقا للقرار الجمهوري رقم 187 لسنة 1984 بانشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية وطبقا للقرار رقم 47 لسنة 1967 ” قانوني ” بلائحة الحجر البيطري (الكورنتينات) .

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وأوضح محمد أن هذا الأمر يأتي بخصوص ظهور حالات لأمراض وبائية ومعدية ومشتركة عالية الخطورة، كما تم تأكيد حصر وظهور حالتين للإصابة بجنون الابقار بدولة البرازيل طبقا لموقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE علاوة على ظهور بؤر مصابة بفيروس نيباه بدول جنوب شرق أسيا ( الهند – ماليزيا – بنجلاديش – سنغافورة ) طبقا لما نشر بموقع منظمة الصحة العالمية who .

وكانت أعلنت البرازيل تعليق صادراتها من لحوم الأبقار إلى الصين، وذلك بعد الكشف عن حالتي إصابة بمرض جنون البقر.

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وجاءت الخطوة المؤقتة بعد اكتشاف السلطات البرازيلية حالتين غير اعتياديتين من المرض المعروف علميا باسم التهاب الدماغ الإسفنجي البقري.

وأخطرت البرازيل رسميًا المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالحالتين المكتشفتين، وأكدت السلطات أنه لا خطورة صحية على البشر أو الحيوانات الأخرى غير الأبقار.

وكانت وزارة الزراعة البرازيلية جمعت عينات من لحوم الأبقار من عدد من معامل صناعة اللحوم بمناطق مختلفة من البلاد.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 35 لسنة 2021 بتطبيق كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك تنفيذا لقانون الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 53 لسنة 1966 ، إضافة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما .

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بقلم السيد فؤاد

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