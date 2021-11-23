الخدمات البيطرية تشارك في حلقة نقاشية لمواجهة خطر مقاومة مضادات الميكروبات

شارك الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في حلقة نقاشية لمواجهة خطر مقاومة مضادات الميكروبات التى تواجه صحة الإنسان والحيوان والنبات من منظور “مفهوم الصحة الواحدة” والتي نظمتها كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية وبحضور ممثلى وزارة البحث العلمى والجامعات ونقيب عام الأطباء البيطريين وممثلى هيئة الدواء المصرية ووزارتي الزراعة والبيئة وممثلى منظمة الصحة العالمية والفاو.

وفي كلمته أعرب محمود عن تقديره لمنظمتى الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) و الصحة العالمية WHO على الدعوة لحضور فعاليات هذا الحدث الهام، واهتمام هذه المؤسسات العريقة لدعم التوجه لصحة موحدة فى مصر.



وقال: هذا الحدث الهام يمثل أحد سبل الدعم المقدم فى ضوء استراتيجية التنمية الزراعية والصحية المستدامة 2030 والتى أقرتها الدولة كأحد محاور التنمية المستدامة خلال العقد المقبل فى إطار الأجندة الدولية التى أطلقتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.



وكشف أن مقاومة مضادات الميكروبات – التى تعتبر أحد أهم التحديات التى يشهدها ذلك العصر – تعد مثالاً حياً للتحديات التى تواجه قطاعات صحة الإنسان والحيوان والنبات وتنتج عن التفاعل الحيوى سالف الذكر.



وأضاف أنه وبالرغم من أن ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات تعد طبيعية بالأساس؛ إلا أن أصبحت متسارعة فى هذا العصر نتيجة التوسع فى الاستخدام غير المناسب لمضادات الميكروبات في البشر والحيوانات والنباتات.. ونتيجة هذا؛ ترتبط المخاوف الحالية لمقاومة مضادات الميكروبات بقدرة المسببات المرضية على تطوير آليات أكثر تعقيداً لمقاومة المضادات الحيوية.



وأوضح أنه تشكّل مقاومة مضادات الميكروبات تهديداً عالمياً للصحة والتنمية، وهي تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة متعددة القطاعات بشأنها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأعلنت المنظمة الأمم المتحدة أن مقاومة مضادات الميكروبات من التهديدات العالمية العشرة الرئيسية، وتعدّ إساءة استعمال مضادات الميكروبات والإفراط في استعمالها المحركان الرئيسيان لظهور المُيكروبات المقاومة للأدوية.



وأفاد محمود أنه يترتب على مقاومة مضادات الميكروبات تكاليف طائلة. وإضافة إلى ما تخلفه الأمراض الممتدة لأجل طويل من وفيات وإعاقات فى الأنسان ونفوق و تراجع إنتاجية الحيوان، وخسائر اقتصادية تحد من التنمية المستدامة.



وكشف أنه يتواصل بشكل متزايد فقدان المضادات الحيوية لمفعولها في ظل انتشار مقاومة الأدوية على الصعيد العالمي، ممّا يسفر عن زيادة صعوبة علاج الأمراض. وثمة حاجة ماسة إلى إيجاد مضادات جديدة للميكروبات، ولكن إن لم يتغير طريقة استعمال المضادات الحيوية الآن، فإن مصير هذه المضادات الحيوية الجديدة سيكون نفس مصير المضادات الحيوية الموجودة حالياً، وستفقد بالتالي مفعولها.



وأوضح أن مقاومة مضادات الميكروبات مشكلة معقدة تتطلب اتباع نهج موحد ومتعدد القطاعات في حلها. ويجمع نهج الصحة الواحدة بين العديد من القطاعات والجهات صاحبة المصلحة العاملة في مجال حماية صحة البشر والحيوانات والنباتات البرية والمائية وإنتاج الأغذية والأعلاف من أجل التواصل والعمل معاً في ميدان صياغة البرامج والسياسات والتشريعات والبحوث وتنفيذها بما يحقق حصائل أفضل في مجال الصحة العامة.

وأكد أن لإعلان السياسي الصادر في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات الذي التزم به رؤساء الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2016، تركيزه الشديد على اتباع نهج واسع ومنسق تشارك فيه جميع القطاعات، بما فيها قطاعات كل من صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة. وتعمل المنظمة الأغذية والزراعة FAO عن كثب مع منظمة العالمية لصحة الحيوان OIE ومنظمة الصحة العالمية WHO والبلدان المختلفة بشأن اتباع نهج “الصحة الواحدة” لتعزيز اتباع أفضل الممارسات الرامية إلى تقليل مقاومة مضادات الميكروبات وإبطاء وتيرة تطورها.



وأضاف أنه قد تتفقون معى أن المسوح الوبائية و التوعية تعد أحدا الأركان الأساسية لإدارة التحكم والسيطرة على المشكلات الصحية ومنها تحدى مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تمكن هذه المسوح من توافر المعلومات اللازمة لدعم الاستراتيجيات الوطنية والدولية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.



واختتم: حريصون تمام الحرص على التعاون مع جميع الجهات ذات الشأن وأصحاب المصلحة المشتركة للقيام بالدراسات والأبحاث والمسوح الوبائية المختلفة للسيطرة على هذه الظاهرة بمصر، والتعاون مع المنظمات الدولية للسيطرة عليها إقليمياً ودولياً، وبالطبع فإن جميع من يهمهم الأمر من أصحاب المصلحة يقفون على قدم المساواة من المسئولية نحو إحراز التقدم فى السيطرة الكاملة على هذه التحديات.



