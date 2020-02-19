«الخدمات البيطرية» تحصن نحو 796 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والجدري

كشف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية أنه تم تحصين 796 ألفا و685 رأسا من الماشية ، منذ بدء الحملة القومية في الأول من فبراير الحالى وحتى منتصف الشهر، ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام .

وتشمل التحصينات 690,174 رأس من الأبقــــــــار و 100,362 رأس من الأغنـــــــام و6,149 رأس من الماعز.

وأكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية تواصل الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئــــــــة .

وناشد جميع المربين اصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين حيواناتهم وتكوين مناعة قبل موسم نشاط الفيروس، مؤكدا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة .

وأشار إلى أن الحملة تتم من قرية لقرية من خلال التنسيق بين مختلف الاجهزة المعنية فضلا عن توفير المعدات والأدوات إلى اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهام الطبيب البيطرية وفقاً لقواعد تطبيق الامان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين .

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات التى تتبع مع الحملة الجديدة لتحصين الأبقار وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة والتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، ومنع دخول أى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.