الخدمات الأمنية في القاهرة تُعيد سيدة مسنة لأهلها

بعدما وجدتها في أحد شوارع المرج تردد عبارات غير مفهومة.

تمكنت الخدمات الأمنية في قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إعادة سيدة مسنة إلى أهليتها، بعدما عثرت عليها بالمنطقة، وذلك حسبما قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا بالعثور على سيدة مسنة بمفردها بدائرة القسم، وتردد عبارات غير مفهومة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل العثور اصطحبت السيدة المشار إليها، وقدمت كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.

واتخذت الإجراءات اللازمة للتوصل إلى أهليتها، وأمكن التوصل لأحد أقاربها، والاتصال به وحضر للقسم، لاستلامها والتعهد بحسن رعايتها.

وقد قدم المواطن الشكر للأجهزة الأمنية على سرعة التحرك، والاستجابة لهذا الموقف الإنساني وتقديم كافة أوجه الرعاية للسيدة.

واتخذت الإجراءات القانونية، مع تسليم السيدة لذويها.

يأتي ذلك استمرارًا لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، وتفعيل الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواقف ذات الطابع الإنساني.