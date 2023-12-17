الخبراء يستبعدون تمكن الحوثيين من إغلاق البحر الأحمر أمام سفن الشحن

استبعد الخبراء تمكن الحوثيين من إغلاق البحر الأحمر أمام سفن الشحن، بحسب تقرير لوكالة الاسوشيتد برس.

لا يمتلك الحوثيون سفن حربية بحرية رسمية يمكنهم من خلالها فرض طوق، ويعتمدون على إطلاق النيران بهدف التحرش بالسفن، كما أنهم قد شنوا هجوم واحد فقط بطائرات الهليكوبتر حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، تقوم السفن الحربية الأمريكية والفرنسية وغيرها من سفن التحالف بدوريات في المنطقة، مما يُبقي الممر المائي مفتوحًا.

إغلاق البحر الأحمر

ومع ذلك، فإن الهجمات تثير قلق صناعة الشحن، و”لا يتم الاستخفاف بها”، بحسب قال جون ستاوبرت، كبير مديري البيئة والتجارة في الغرفة الدولية للشحن. لكن “ستظل ترى أن هناك قدرًا هائلاً من التجارة يمر عبر البحر الأحمر لأنه خط إمداد بالغ الأهمية لأوروبا وآسيا”.

وأشار إلى أن منطقة نفوذ الحوثيين في الممر المائي لا تزال محدودة.

وقال “لا أرى أن هناك احتمالا بأن يقوم الحوثيون بإغلاق وسائل النقل عبر البحر الأحمر”.

وتابع:”إن الأمر لا يتعلق ببساطة بكيفية عمل صناعة الشحن. ولا يتعلق الأمر بكيفية الرد على تهديدات كهذه. سنبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من أي تهديدات من هذا القبيل والحفاظ على تدفق التجارة.”

وقال ستاوبرت إن ذلك ظهر في صراعات أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا التي أغلقت بعض أجزاء من البحر الأسود.

وهو لا يرى تهديدًا للشحن بشكل عام أو إغلاق طرق البحر الأحمر، ولكن “إذا ظهر ذلك كاحتمال، فأعتقد أننا سنرى رد فعل أقوى بكثير من القوات البحرية في المنطقة”.

وأضاف ستاوبرت إن كمية هائلة من إمدادات الطاقة الأوروبية، بما في ذلك النفط ووقود الديزل، تمر عبر هذا الممر المائي.

وكذلك المنتجات الغذائية مثل زيت النخيل والحبوب، وكذلك أي شيء آخر يتم جلبه على متن سفن الحاويات، وهو معظم المنتجات المصنعة في العالم.