الخبراء يحددون عوامل نجاح أول صندوق سيادى فى مصر

■ هانى توفيق: الصندوق لإدارة موارد الدولة غير المستغلة





■ أحمد أبوالسعد: ضرورة اختيار إدارة متخصصة تعمل بعيداًعن الضغوط الحكومية

■ عمروحسنين: لابد من تنوع استثماراته سواء مباشرة أو غير مباشرة

■ بسنت فهمى: المجلس بانتظار مشروع القانون.. لاستغلال أصول الدولة وتنميتها

عصام عميرة: حدد خبراء ومديرو الاستثمار، آليات نجاح الصندوق المصرى، لاستغلال الأصول المهدرة، وتنميتها وتحقيق أفضل عائد لدعم الدولة فى تنفيذ المشاريع الاستثمارية، بعيداًعن الضغط على موازنة الدولة، وقال الخبراء إن نجاح الصندوق يتوقف على عدة عوامل منها اختيار إدارة على أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص فى إدارة الأصول، ولها حرية العمل بعيداًعن الضغوطات الحكومية، وتتنوع استثماراته سواء مباشرة أوغير مباشرة ضرورة للنجاح.



وافق مجلس الوزراء فى أبريل الماضى، على مشروع قانون بإنشاء صندوق أصول سيادى تحت اسم «صندوق مصر« لاستغلال أفضل لأصول الدولة، ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التى تنقل له، وعائد استثمار الأصول، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط، هالة السعيد، بهدف إدارة واستغلال أصول الدولة.



قال هانى توفيق، العضوالمنتدب فى «بى بى إى بارتنرز« لإدارة الأصول، إن تدشين الصندوق يحتاج لتوافر عدة عوامل لتحقيق الهدف المرجو، أولهم أن يترك لمديرى الصندوق حرية الاستثمار وتحديد الأولويات، لافتا إلى أن طبيعة الصندوق المصرى تختلف عن الصناديق السيادية العربية والأجنبية، وأنشأت الصناديق فى الخليج لاستغلال الفوائض من البترول، وتوجيهها للاستثمارات المختلفة، سواء داخل تلك البلدان أوخارجها، بمجالات مختلفة سواء أسهم أوسندات.



تابع توفيق؛ أن الصندوق المصرى يجب أن يطلق عليه صندوق لإدارة موارد الدولة وأصولها، مشيرا إلى أن هناك أصول كثيرة متروكة دون استغلال، مثل استراحة وزارة الرى على النيل بالقناطر دون استغلالها، ومن الممكن أن تكون فندقًا أومزارًا سياحيًا، مطالبا بإعادة استغلال الأصول التابعة للدولةً.

أكد توفيق أن وجود تكامل فى الأهداف لإعادة استخدام الأصول غير المستغلة، أوغير المستغلة بكفائة، لتحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية.

حذر توفيق من بيع الأصول مطالبا بالمشاركة مع القطاع الخاص سواء المصرى أوالعربى والأجنبى، لتحقيق أرباح للجيل الحالى والحفاظ على ثروات الدولة للأجيال المقبلة وصفة الاستدامة، وعدم الرضوخ لإغراءات البيع .

أضاف أن الصندوق يحتاج أن يقسم جغرافيا كمحافظات، أوتحدد قطاعًا مثل الشركة القابضة للزراعة أوالقابضة للإسكان.

أشار إلى أن تأسيس الصندوق لا يتعارض مع وزارة قطاع الأعمال، ودورها المنوط به وفقاً للقانون، فهوصندوق حكومى يتشارك مع القطاع الخاص لإدارة موارد الدولة، واستغلال الأصول المهدرة، ويحتاج لشركات إدارة متخصصة لإدارة الاستثمار المباشر، لتحديد التقيم واختيار أفضل استغلال لإدارة تلك الموارد، ومشاركة القطاع الخاص فى التطوير.



أضاف أن الصناديق السيادية فى السعودية، والإمارات، والكويت، لديهم محافظ متنوعة، كلها تستثمر فى البورصة المصرية حاليا، مشيدا بتجربة الصناديق المتنوعة فى الاستثمارات.



من جانبها قالت بسنت فهمى، عضواللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون لم يأت إلى المجلس، حتى الآن، وفى انتظاره من مجلس الدولة، لافتة إلى أن إصدار مثل هذا الصندوق تأخر كثيرا، لأن معظم أصول الدولة الموجودة على شاطئ النيل وفى وسط البلد بالقاهرة تستغل أسوأ استغلال.



أكدت أن دور الصندوق توفير موارد مالية للدولة، وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية، وعدم الاعتماد على القروض، مؤكدة أن نجاحه يحتاج إلى إدارة قوية وبعيدة كل البعد عن الفساد.



قال أحمد أبوالسعد، العضوالمنتدب لشركة رسملة لإدارة الأصول المالية، إن تأسيس الصندوق السيادى فى مصر يحتاج أن يدار بهدف استثمارى فقط، ويكون القائمين عليه ليس لهم علاقة بالدولة، والسياسة الاستثمارية له، لا تتغير مع تغير المسئولين، وعدم إجبار الصندوق على الاستثمار بمجالات معينة، وأن يترك لإدارته مطلق الحرية لتحديد أولويات الاستثمار.



تابع أن من أشهر الصناديق النرويجى، والإماراتى، لافتاً إلى أن مصدر الصناديق الخليجية، قامت من عوائد النفط، لكن لديها الآن محافظ استثمارية متنوعة، سواء مباشرة أوغير مباشرة، وتعمل بحرية فى داخل وخارج الدولة، ومؤسسة الصندوق.



أكد أن الإعفاء من الضرائب، ومنح حوافز استثنائية، لتحقيق الهدف المرجومنه أمر طبيعى، للاعتماد على الصندوق فى دعم الدولة.



أكد عمروحسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، أن أهم عوامل نجاح الصناديق فى أوروبا، والخليج، تنويع الاستثمارات، وتوزيع الاستثمارات فى أكثر من مجال، وتوفير الحرية للإدارة القائمة على الصندوق لاختيار نوعية الاستثمارات المناسبة.

قال عصام خليفة، العضوالمنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول سابقاً، وعضومجلس إدارة الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار EIMA، إن إنشاء الصندوق السيادى يحتاج لتحديد كيفية إدارة الصندوق أولاً، والخطة الواضحة، والجهة القائمة على إدارته، واختيار هيكل إدارى يتسم بالكفاءة الاستثمارية لتحقيق العوائد المثالية.

تابع أن الصندوق يحتاج إلى شركة إدارة مستقلة، ولا تخضع لضغوط حكومية، لها حافز أداء، وتحاسب فى كل فترة معينة على نتائج أعمالها، لافتا إلى أن تحديد 5 مليارات جنيه، تعتبر بداية جيدة.



طالب النائب أشرف العربى، عضومجلس النواب، أن تسند إلى الصندوق إدارة الأصول الجيدة ذات القيمة لاختيار أحسن فرص لاستغلالها، واختيار الخبرات المتخصصة، التى تستطيع أن تدير الصندوق، مؤكداً أن من أهم عوامل نجاح الصندوق، وهى القدرة على جذب استثمار أجنبى للدخول فى الشراكة مع الصندوق.