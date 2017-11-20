الخام الأمريكى يستحوذ على 80% من الزيادة فى الإنتاج العالمى

خالد بدر الدين أكدت وكالة الطاقة الدولية IEA أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مسئولة عن حوالى 80 % من الزيادة العالمية فى إنتاج الخام على مدار السنوات العشر المقبلة، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن الإنتاج الأمريكى سجل مستوى قياسيا…

خالد بدر الدين

أكدت وكالة الطاقة الدولية IEA أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مسئولة عن حوالى 80 % من الزيادة العالمية فى إنتاج الخام على مدار السنوات العشر المقبلة، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن الإنتاج الأمريكى سجل مستوى قياسيا تجاوز 9.65 مليون برميل يوميا خلال الشهر الجارى بزيادة %14 عن مستواه منذ منتصف 2016.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضى ارتفاع إنتاج النفط الصخرى فى الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر للشهر الثانى عشر على التوالى ليصل إلى حوالى 6.2 مليون برميل يوميا وارتفاع الإنتاج الأمريكى إلى 9.2 مليون برميل يوميا خلال العام الجارى وإلى مستوى قياسى عند 10 ملايين برميل يوميا فى 2018 بالمقارنة مع 8.9 مليون برميل يوميا فى 2016، وإن كان الإنتاج قفز إلى ذروته فى عام 1970 عندما وصل إلى 9.6 مليون برميل يوميا.

وذكرت وكالة رويترز أن عدد حفارات شركات التنقيب الأمريكية والذى يُعد مؤشرًا مبكرًا على الإنتاج فى المستقبل عند 738 منصة فى الأسبوع المنتهى فى 17 نوفمبر الجارى والذى يزيد بكثير على 471 منصة التى كانت عاملة خلال نفس الأسبوع من العام الماضى مع تعزيز شركات الطاقة خطط إنفاقها لعام 2017 بعد أن بدأ الخام يتعافى من هبوط استمر على مدار أكثر من عامين ونصف العام.

وأعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، أن الزيادة فى عدد منصات الحفر استمرت لحوالى 14 شهرا متواصلة قبل أن تتوقف فى شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية بعد أن بدأ بعض المنتجين تقليص خطط الإنفاق حين تراجعت الأسعار خلال الصيف، ولكن شركات الطاقة الأمريكية أبقت عدد حفارات النفط العاملة فى الأسبوع الماضى دون تغيير، فى الوقت الذى توقع فيه بعض المحللين انخفاضا تدريجيا فى إجمالى عدد المنصات فى الربع الأخير من هذا العام وخلال العام المقبل.

وهبطت أسعار البترول بحوالى 2 % خلال الأسبوع الماضى لتنزل إلى 62.43 دولار لبرميل خام القياس العالمى مزيج برنت لتسجل أول خسارة أسبوعية منذ ستة أسابيع بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 56.39 دولار للبرميل بسبب المخاوف المتعلقة بتخمة الإمدادات فى الولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات حكومية أن الإنتاج سجل مستوى قياسيا بلغ 9.65 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضى.

وبلغ متوسط أسعار الخام الأمريكى فى العقود الآجلة حوالى 50 دولارا للبرميل منذ بداية العام الجارى وحتى الآن بالمقارنة مع 43.47 دولار للبرميل فى العام الماضى بعد أن اقترب الأسبوع الماضى عند 58 دولارا للبرميل ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2015.

ومع ذلك ارتفعت أسعار البترول بحوالى 2 % فى ختام تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع الماضى بعد خسائر استمرت خمس جلسات وذلك بفضل توقعات باتفاق منظمة أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج وإغلاق خط أنابيب أمريكى رئيسى لنقل الخام ولكن زيادة الإنتاج فى الولايات المتحدة الأمريكية سيؤدى إلى تقليص أثر اتفاق منظمة أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين لتمديد خفض الإنتاج لتحقيق التوازن فى السوق.

واتجهت الأسعار إلى الارتفاع فى نهاية الأسبوع بعد أن أعلن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح عن رغبة بلاده فى تمديد قيود الإنتاج فى عام 2018 كون اتفاق كبح الإنتاج ينتهى فى مارس المقبل، ومن المتوقع أن يتم تمديده خلال اجتماع أوبك فى 30 نوفمبر الجارى ولكن ظهور بوادر على أن الدعم الروسى للاتفاق قد ينتهى عزز حالة الغموض وقوضت موجة الارتفاع التى جرت فى الأسابيع القليلة الماضية.

من ناحية أخرى تظهر بيانات رصد السفن أن واردات الهند من النفط الخام الأفريقى انخفضت فى أكتوبر الماضى إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات مع تنامى تحول الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط فى العالم، نحو إمدادات أرخص من الولايات المتحدة وخامات أثقل من الشرق الأوسط بالرغم من أنه لم يكن لصادرات النفط الخام الأمريكى وجود فى الهند حتى عام 2015 حين خففت واشنطن قيودا صارمة على الصادرات بالتزامن مع تنامى إنتاجها.

وبات النفط الأمريكى يسهم بأكثر من %3 من إجمالى ورادات الهند مع ارتفاعه على نحو مطرد هذا العام، بينما تراجعت حصة الخام الأفريقى إلى حوالى %10.5 لتسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2012 وفقا لما تظهره بيانات تتبع السفن تصدرها وكالة تومسون رويترز أيكون.