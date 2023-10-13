الخامات تواصل الصعود.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 13-10-2023

قفزت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 13- 10-2023 بقيمة 500 جنيه ليتأرجح الطن بين 18000 جنيه و19000 جنيه لصنف بادي تسمين الدواجن، وأعلاف البياض 16800 جنيه، والماشية 11000 جنيه و14000 جنيه، وأعلاف البط 18200 جنيه، وأعلاف الأرانب 15000 جنيه، وأعلاف الرومي 22000 جنيه، والمركزات 30 ألف جنيه للطن.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 12500 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11500 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13000 جنيه، والذرة التركي 11600 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 26000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 27000 جنيه، والمستورد 28000 جنيه، بارتفاع 1000 جنيه، وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه، والجلوتوفيد 9000 جنيه، والردة 9500 بدلًا من 9200 جنيه، وكسب بذرة القطن 17000 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 35500 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأفاد التجار بأن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 9000 جنيه، وكسر الصويا 12000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12500، والذرة العويجة والرفيعة 12800 جنيه.

وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود.

من جانبه أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 17800 جنيه إلى 22000 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وكشف السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل الارتفاع، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، بسبب المضاربات وتعطيش السوق .

وكشف السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في الأصناف، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.