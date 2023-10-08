الخامات ترتفع.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 8-10-2023

صعدت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأحد 8- 10-2023 ليتراوح الطن بين 16700 جنيه إلى 21400 جنيه لبادي أعلاف البياض والتسمين للدواجن علي التوالي في المتوسط وعلف الماشية 6000 جنيه و17500 جنيه وعلف البط 16500 جنيه وعلف الأرانب 15000 جنيه وعلف الرومي 20500 جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 11000 جنيه بدلا من 10900 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10200 بدلا من 10000 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 11700 جنيه والتركي 10400 جنيه بدلا من 10000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 23000 جنيه بدلا من 22000 جنيه للطن للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 24000 جنيها والمستورد 23000 وسجل طن كسب العباد 15000 جنيه والجلوتوفيد 8100 جنيه والردة 9000 جنيه بدلا من 8600 جنيه كسب بذرة القطن 17000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% سجل 35000 جنيه للطن للمحلي والمستورد 47 ألف جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 9000 جنيه وكسر الصويا 12000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 10000 جنيه والذرة البيضاء المحلية 10300 والذرة العويجة والرفيعة 10500.

وقال التجار إن أسعار خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد صعدت خلال الآونة الحالية في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية رغم ارتفاع معدلات الإفراج عن الخامات في مصر.

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 17000 جنيه و 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد السيد أن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.