الخازندار: الشركات المصدرة أبرز المستفيدين من التعويم

قطاع السيارات يحتاج لوقت أطول للتعافي أحمد علي ومنى عبدالباريقال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القللعة القابضة، إن القطاعات التصديرية، هي التي حققت أعلى استفادة من قرار تحرير سعر الصرف، وشهدت تحسنا قويا في أدائها العام الماضي.وضرب الخازندار، خلال كلمته بمؤتمر

قطاع السيارات يحتاج لوقت أطول للتعافي





أحمد علي ومنى عبدالباري

قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القللعة القابضة، إن القطاعات التصديرية، هي التي حققت أعلى استفادة من قرار تحرير سعر الصرف، وشهدت تحسنا قويا في أدائها العام الماضي.

وضرب الخازندار، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم، مثالا بشركة دايس للملابس الجاهزة والتي حققت طفرة قوية في نتائجها المالية، خلال الفترة المنقضية من العام الحالي.

كما لفت إلى بدء تحقيق القطاعات الزراعية والغذائية وعدد من القطاعات الصناعية الأخرى طفرات حقيقية مدعومة بقرار التعويم، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن الشركات المعتمدة بشكل أساسي في عملياتها التصنيعية على الاستيراد كقطاع السيارات، بحاجة لوقت أطول للتعافي.

وأكد الخازندار أن طرح حصص من الشركات الحكومية بسوق المال سيخلق حركة أكبر بالبورصة على صعيد التداولات، والسيولة، فيما طالب متخذي القرار بالجدية في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا القطاع.