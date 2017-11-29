الخارجية: نسعى لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين سمر السيدقالت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إن اليوم تحل ذكرى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 ليوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، تأكيداً لحقوقه المشروعة وقضيته العادلة. وأضافت فى بيان أن مصر بذلت ال

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين



سمر السيد

قالت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إن اليوم تحل ذكرى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 ليوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، تأكيداً لحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

وأضافت فى بيان أن مصر بذلت النفيس والغالي، وقدمت التضحيات الجسام، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ودائم لقضايا الوضع النهائي بموجب مقررات الشرعية الدولية.

كما وقفت مصر بكل صلابة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مدافعةً عن الحق الفلسطيني، ومؤكدةً على مركزية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي، إيماناً منها بأن السلام القائم على العدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والرخاء والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط.

وقد حرصت مصر، من خلال رعايتها لملف المصالحة الفلسطينية، على أن تزيل كافة أسباب الانقسام الفلسطيني الذي دام لفترة طويلة، وكان له أثره السلبي على قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة.

ولفت البيان إلى أن مصر تؤكد مجدداً على أهمية بذل كل الجهود من أجل استئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

