الخارجية: نتمنى نجاح المرشحة الفرنسية بانتخابات اليونسكو

متابعات:قال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتمنى نجاح أودري أزولاي المرشحة الفرنسية بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، خلال جولة التصويت الخامسة أمام حمد الكواري المرشح القطري. وكتب أبو زيد، على صفحته الرسمية في تويتر: "خاضت مصر معركة انتخابات اليونسكو بكل شرف ومهنية وجدية..

متابعات:

قال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتمنى نجاح أودري أزولاي المرشحة الفرنسية بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، خلال جولة التصويت الخامسة أمام حمد الكواري المرشح القطري.

وكتب أبو زيد، على صفحته الرسمية في تويتر: “خاضت مصر معركة انتخابات اليونسكو بكل شرف ومهنية وجدية.. مبروك للمرشحة الفرنسية وكل تمنياتنا لها بالنجاح والفوز بالمنصب”.

كانت جولة الإعادة بين مصر وفرنسا والتي عقدت اليوم لاختيار المرشح الذي ينافس قطر في المرحلة الخامسة على منصب المدير العام الجديد، قد أسفرت عن فوز مرشحة فرنسا، أودري أزولاي، على مشيرة خطاب.

وحصلت أودري على 31 صوتًا، بينما حصلت مشيرة خطاب على 25 صوتًا.

كانت الجولة الرابعة لانتخابات اليونسكو انتهت، الخميس، بعد انسحاب الصين، ولبنان، بحصول مشيرة خطاب على 18 صوتًا، بالتساوي مع أودري أزولاي مرشحة فرنسا، بينما حصد مرشح قطر 22 صوتًا.