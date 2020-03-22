الخارجية: نتابع مع الجهات الإيطالية حقيقة ما نشر عن إصابة مصرية بفيروس كورونا

أكدت أن السفارة قالت إن المذكورة ليست من ضمن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا، أو أي من مكاتبها الفنية.

أصدرت الخارجية بيانا بشأن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابة مواطنة تدعي ورد محمد احمد حسن، بفيروس كورونا واحتجازها بإحدى المستشفيات بالعاصمة الإيطالية روما.

وأوضحت الخارجية أن المواطنة تشير علي صفحتها الشخصية بأنها تعمل في السفارة المصرية في إيطاليا.

وأكدت أن السفارة قالت إن المذكورة ليست من ضمن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في إيطاليا، أو أي من مكاتبها الفنية.

وأضافت أن السفارة المتابعة مع الجهات الإيطالية المعنية للوقوف علي حقيقة ما تم نشره من قبل المذكورة.

وأشارت إلى ضوء تعذر التواصل مع المواطنة من خلال أرقام الهواتف المرفقة طي منشورها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

