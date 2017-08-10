الخارجية: نتابع قضية اختفاء مصري في إيطاليا

سمر السيد قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة حالة اختفاء المواطن المصري عبده عبده إبراهيم عقل (الشهير بمجدي عقل) من خلال التواصل المستمر بين القنصلية العامة المصرية في ميلانو والسلطات المعنية في إيطاليا للوقوف على حقيقة اختفاء المواطن في أ

سمر السيد

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة حالة اختفاء المواطن المصري عبده عبده إبراهيم عقل (الشهير بمجدي عقل) من خلال التواصل المستمر بين القنصلية العامة المصرية في ميلانو والسلطات المعنية في إيطاليا للوقوف على حقيقة اختفاء المواطن في أقرب فرصة ممكنة ومن أجل طمأنة ذويه.

وأضاف أبو زيد، أن أحمد شاهين القنصل العام المصري في ميلانو استقبل أمس نجل شقيق المواطن المصري المختفي وأحد أصدقائه من أجل اطلاعهم على جهود القنصلية للعثور على المواطن مجدي عقل، حيث أكد القنصل العام على أن القنصلية قامت فور علمها بالحادث بالتواصل رسميا مع السلطات الإيطالية، وإجراء اتصالاًت مع نائب مدير الأمن العام بميلانو الذي وعد ببذل كافة الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى حقيقية اختفاء المواطن المصري.

كما تتواصل القنصلية العامة مع مختلف المستشفيات وبعض رموز الجالية المصرية بميلانو للوصول إلى أي معلومات تسهم في العثور على المواطن، وقد قام ذوي المواطن بتوجيه الشكر للقنصلية على جهودها في هذا الصدد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن عقل حضر إلى إيطاليا عام 1992، وظل يعمل بشركة Carparelli للشحن والتفريغ منذ عام 1994 حتى تاريخ اختفائه يوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2017، وأنه قد نشبت عدة خلافات بين المواطن ونجل صاحب الشركة التي يعمل بها، مؤكدا أن وزارة الخارجية لن تألو جهدا من أجل التوصل إلى حقيقة اختفاء المواطن.