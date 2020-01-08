الخارجية : نتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج

قال بيان وزارة الخارجيةإن مصر تناشد كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل

قالت وزارة الخارجية الأربعاء إن مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية.

وأضاف بيان وزارة الخارجية ، إن مصر تناشد كافة الأطراف بضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.

وتشهد العراق مواجهات بين واشنطن وإيران، حيث استهدفت أمريكا أحد قادة طهران العسكريين وهو قاسم سلمياني، الذي قتل إثر غارة أمريكية الجمعة.

وردت إيران فجر اليوم بصواريخ تجاه قوات أمريكية متواجدة في أحد قواعد العراق وسط تصعيد بني البلدين